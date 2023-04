Athlé: une coureuse d’ultra-marathon disqualifiée après être montée à bord d’une voiture

Une coureuse de l’ultra-marathon reliant Manchester à Liverpool a été disqualifiée après avoir emprunté une partie du parcours à bord d’un véhicule. Elle avait pris la troisième place avant d’être déclassée.

La supercherie n’a pas résisté aux outils de traçage. L’Ecossaise Joasia Zakrzewski (47 ans) a été disqualifiée de l’ultra-marathon de 80 kilomètres reliant Manchester à Liverpool pour avoir emprunté un véhicule sur une partie du parcours. La coureuse avait pris la troisième place de la course le 7 avril dernier avant d'être suspectée d’avoir parcouru quatre kilomètres à bord d’une voiture. Les données de course ont révélé des temps anormaux avec un mile (1,6km) parcouru en seulement 1’40’’.

Une amie justifie ses agissements par une grande fatigue

Wayne Drinkwater, le directeur de la course GB Ultras, a déclaré avoir rapidement reçu des informations selon lesquelles un coureur avait acquis un "avantage compétitif antisportif pendant une partie de l'événement". "Le problème a été étudié et, après avoir examiné les données de notre système de suivi de course, les données GPX, les déclarations fournies par notre équipe de l'événement, d'autres concurrents et de la participante elle-même, nous pouvons confirmer qu'un coureur a bien été disqualifié de l'événement pour avoir pris un véhicule de transport sur une partie du parcours", a-t-il confié dans des propos rapportés par la BBC.

Le dossier a été transmis à l’association de running (Trail Running Association) et la Fédération britannique d’athlétisme. La troisième place de la course est revenue à Mel Sykes. Une amie de Joasia Zakrzewski, référence écossaise de l’ultra-marathon, a tenté d’expliquer les raisons de cette étonnante tricherie. Elle l’explique par la grande fatigue de l’athlète arrivée seulement la veille de la course après avoir voyagé pendant 48 heures depuis l’Australie.

"La course ne s'est pas déroulée comme prévu, a-t-elle déclaré . Elle a dit qu'elle se sentait malade et fatiguée pendant la course et qu'elle voulait abandonner. Elle a pleinement coopéré aux enquêtes des organisateurs de la course, leur donnant un compte rendu complet de ce qui s'est passé. Elle se sent sincèrement désolée pour tout bouleversement causé. Joasia a été une grande ambassadrice du sport britannique et a inspiré tant de femmes à courir et à atteindre leurs objectifs."

En février, Joasia Zakrzewski a remporté l'ultramarathon de Taipei à Taïwan en 48 heures, établissant un record du monde sur 255 miles (411,5 km). Elle a remporté l'argent individuel lors Championnats du monde de l’ultrarunning sur 100km en 2011 et le bronze en 2014 et 2015.