Athlétisme: "C’était mon premier jour de règle", Lamote explique les difficultés d'une athlète pendant les menstruations

Vice-championne d'Europe du 800m l'an dernier à Munich, Rénelle Lamote s'est exprimée à coeur ouvert sur les difficultés que peuvent occasionner les règles sur les performances des sportives.

La période des règles rime souvent avec cauchemar pour les filles. Si certaines éprouvent des difficultés à mettre des mots pour exprimer leur inconfort, Rénelle Lamote a pris les devants après sa 6e place décrochée sur 800m lors de la Diamond League de Londres (1'58"64, meilleur performance de la saison).

"C’était mon premier jour de règle et ce premier jour est très compliqué. Sur la ligne de départ, j’avais envie de p*ter, c’était chaud, raconte-t-elle sur les réseaux sociaux. Je suis ballonnée, j’ai pris plus d’un kilogramme d’eau cette semaine donc je ne me sentais pas en top forme. J’avais mal au ventre, j’étais en stress car j’avais peur qu’on voit mon sang qui coule dans mon slip. C’est des choses que le public ne sait pas mais qu’on doit gérer."

"C’est important de vous ouvrir l’esprit et de vous sensibiliser"

Pour la triple vice-championne d'Europe du 800m (2016, 2018, 2022), le sujet des règles n'est pas suffisamment abordé, alors que c'est "un vrai problème" pour les athlètes. "Moi je m’en sors bien mais la semaine dernière, j’ai croisé une athlète qui avait tellement mal au ventre qu’elle ne pouvait pas se lever. Elle devait juste attendre que la douleur passe et que ça aille mieux. Et encore, je ne parle pas des filles qui font de l’endométriose avec le sport… Les gars, je suis désolée, je sais que ça ne vous intéresse pas ce qui se passe dans mon slip mais c’est important de vous ouvrir l’esprit et de vous sensibiliser", conclut-elle.