Coupe du monde féminine: les Anglaises ne joueront plus en short blanc en raison de leurs menstruations

Alors qu'elles s'étaient plaintes de leur short blanc l'été dernier à l'occasion de l'Euro 2022, qui les perturbait lors de leurs menstruations, les joueuses anglaises porteront désormais un short bleu. A commencer par la Coupe du monde 2023 cet été.

Les Anglaises ont obtenu gain de cause. L'été dernier, lors de l'Euro, les Lionesses avaient demandé un changement de couleur de leur short blanc, qui les dérangeait lors de leurs menstruations. "C'est quelque chose que nous avons transmis à Nike. J'espère qu'ils vont changer cela. C'est très sympa d'avoir une tenue toute blanche mais parfois ce n'est pas pratique en période de règles", avait confié l'attaquante Beth Mead au Telegraph.

Ce lundi, la Fédération anglaise a dévoilé les nouveux maillots qui seront utilisés à l'occasion de la Coupe du monde 2023 (20 juillet - 20 août) en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et si le maillot et les chaussettes de la tunique domicile sont bien de couleur blanche, le short vire au bleu. La Fédération n'a toutefois pas expliqué clairement les raisons de cette modification.

La France jouera aussi en short bleu

Wendie Renard, alors capitaine des Bleues, avait alors approuvé la demande de Beth Mead. "Je félicite les Anglaises pour ça et s'ils peuvent faire la même chose pour nous ça serait cool", avait suggéré la joueuse de l'OL.

Voilà qui a été fait : lors du Mondial, les Françaises arboreront également un short bleu, qu'elles jouent avec la tunique domicile ou extérieur.