Athlétisme: Deon Lendore, médaillé olympique en 2012, est mort dans un accident de voiture

Le monde de l’athlétisme est en deuil. Deon Lendore, médaillé de bronze sur le relais 4x400 m aux Jeux olympiques de Londres en 2012, est mort dans un accident de la route au Texas, lundi soir. Le comité olympique de Trinidad-et-Tobago a confirmé la nouvelle mardi dans un communiqué.

"Les mots ne peuvent exprimer de manière adéquate notre tristesse face à la perte dévastatrice et prématurée de Deon Lendore, médaillé olympique et triple médaillé de bronze aux Mondiaux, qui a été une inspiration et une motivation pour nous tous à la fois sur et hors piste", indique le message.

"Deon a hissé le drapeau de Trinité-et-Tobago avec fierté, honneur, patriotisme et une volonté indomptable tout au long de sa carrière tout en aidant et en inspirant de nombreuses personnes, poursuit le texte. Nous exprimons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses amis, ses coéquipiers, ses entraîneurs, Abilene Club, Communauté de Arima et tous ceux qu'il aurait touchés. C'est un jour triste pour le Mouvement sportif olympique et du Commonwealth de Trinité-et-Tobago."

Lendore avait participé aux Jeux olympiques de Rio en 2016, de Londres donc, mais aussi de Tokyo l’été dernier, avec une 8e place en relais 4x400m. La Fédération internationale d’athlétisme a également réagi à la terrible nouvelle sur son compte Twitter: "World Athletics est profondément attristé d'apprendre que Deon Lendore, médaillé olympique et mondial du 4x400m à Trinité-et-Tobago, est décédé à l'âge de 29 ans." Outre sa médaille olympique, Lendore avait décroché trois médailles de bronze aux Mondiaux en salle: deux en 2016 à Portland (400m, 4x400m) et une à Birmingham en 2018 (400m).