Athlétisme: Duplantis ne participera pas au meeting de Paris

Armand Duplantis (22 ans), recordman du monde de saut à la perche et champion olympique en titre, ne participera pas au meeting de Paris, septième étape de la Diamond League, le 18 juin prochain.

Le public du stade Charléty ne verra pas Armand Duplantis, le 18 juin prochain. Le Suédois, recordman du monde du saut à la perche (6,20m) et champion olympique en titre, ne participera pas à l’étape de la Diamond League en France.

L’athlète de 22 ans effectue sa rentrée printanière ce vendredi lors du meeting de Doha où il sera notamment confronté au Français Renaud Lavillenie. Mais il fera l’impasse sur le rendez-vous parisien dans un peu plus d’un mois.

Un hiver historique

Duplantis a signé un hiver historique en battant à deux reprises le record du monde de saut à la perche. D’abord le 7 mars 2022 à Belgrade (6,19m), puis le 20 mars (6,20m) toujours dans la ville serbe pour s’offrir le premier titre mondial de sa carrière. Il détenait déjà la meilleure marque de l’histoire depuis février 2020 (6,17m, puis 6,18m) lorsqu’il avait alors dépossédé Lavillenie de son précédent record (6,16m en 2014).

Le génie suédois ne pas le seul à faire l’impasse sur le rendez-vous parisien puisque les athlètes américains et caribéens ne feront pas non plus le déplacement dans la capitale française. Tous restent sur le continent américain avant les Mondiaux de Eugene, sur la côte ouest des Etats-Unis, du 15 au 24 juillet prochains.

Plusieurs d’entre eux seront bien présents ce vendredi à Doha mais se feront ensuite plus rares sur le circuit européen afin de préparer le rendez-vous dans l’Oregon dans les meilleures conditions.