La fille du boxeur Terence Crawford remporte une course folle après avoir perdu sa chaussure

Lay Lay Crawford, fille du boxeur Terence Crawford, s’est fait remarquer sur les réseaux sociaux grâce à son invraisemblable remontée lors d’une course d'athlétisme. La jeune athlète de 7 ans, qui a perdu sa chaussure au départ, a suscité la fierté de son père, présent dans les tribunes.

“Rien ne sert de courir, il faut partir à point.” Cette célèbre maxime de Jean de la Fontaine a été démentie par Lay Lay, la fille du boxeur Terence Crawford, lors d’une course d’athlétisme. Alors que la petite fille de 7 ans s'apprête à prendre le départ d’un 200 mètres, elle perd sa chaussure. Ses concurrentes prenant le large, Lay Lay prend le temps de rebrousser chemin, de remettre sa chaussure et repartir avec un retard rédhibitoire. Du moins sur le papier, puisque la fille du champion du monde des poids léger 2014 entame une folle remontée et dépose une par une chacune de ses concurrentes sous les acclamations de la foule. Lay Lay s’impose finalement avec deux longueurs d’avance sur la seconde.

La fierté du père

La folle remontée de Lay Lay a été capturée par son illustre père, présent dans les gradins. Le boxeur de 34 ans a partagé l’exploit de l’une de ses trois filles sur Instagram en faisant part de sa fierté: “Je n'arrête pas de penser à la course d'athlétisme de ma fille hier. Elle n'a pas idée à quel point elle m'a motivée. C'est la définition de l'abnégation, du cœur et de la volonté. Elle a tout donné même quand elle a été frappée par l'adversité.” Un bel exemple de motivation pour son père, qui espère conserver son invincibilité (38 victoires pour autant de matchs) lors d'un eventuel combat contre Errol Spence Jr. en 2022.

Chaussure mal lacée ou simple volonté d’ajouter du challenge à cette course ? Seule la jeune fille le sait, sa remontée n’en reste pas moins impressionnante et a été déjà vue plus de 300 000 fois sur le compte Instagram de Crawford.