Athlétisme: incroyable agression du champion du monde de javelot Anderson Peters, tabassé et jeté à la mer

Le champion du monde de javelot Anderson Peters a été agressé par cinq individus à bord d'un bateau, avant d'être jeté à la mer. L'athlète de la Grenade a été légèrement blessé.

Incroyable mésenventure pour Anderson Peters. Le champion du monde de javelot, sacré à Eugene il y a quelques semaines, a été agressé chez lui, à Grenade, par cinq individus à bord du bateau Harbour Master Cruises lors d'une fête. Les images de l'incident ont fait le tour des réseaux sociaux. On voit notamment l'athlète être jeté à la mer après avoir été frappé à plusieurs reprises.

Selon le comité olympique de la Grenade, Anderson Peters souffre "de blessures sans gravité". Dans un communiqué, l'institution a également condamné l'agression de l'athlète de 24 ans.

Le Premier ministre hausse le ton

Une agression condamnée par Dickon Mitchell. "Comme beaucoup d'entre vous, j'ai vu la vidéo de l'altercation impliquant notre icône sportive nationale et champion international, Anderson Peters, et je suis alarmé et préoccupé par ce qui a été montré, a confié le Premier ministre grenadien dans un communiqué. Les faits sont encore inconnus mais les personnes impliquées coopèrent actuellement avec la police dans l'enquête, qui, nous l'espérons, sera rapide. En tant que gouvernement, nous condamnons sans équivoque la violence sous toutes ses formes et appelons tous les citoyens et visiteurs à maintenir une attitude de respect des différentes perspectives et à choisir le débat rationnel plutôt que les comportements extrêmes. Je souhaite à Anderson, ainsi qu'à toutes les autres personnes blessées au cours de l'altercation, un prompt rétablissement de leurs blessures."

Quelques jours avant son agression, Anderson Peters avait été accueilli en héros dans son pays natal après son titre mondial au javelot, avec un lancer à 90,54m, trois ans après son premier sacre à Doha (86,89m). Il avait confirmé en ramenant l'argent lors des Jeux du Commonwealth (88,64m).