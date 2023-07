Athlétisme: "J'ai toujours été une cible", Caster Semenya revient sur les polémiques autour de son hyperandrogénie

Athlète hyperandrogène, double championne olympique sur 800m, Caster Semenya sera privée, si elle refuse le suivi du protocole, des Jeux olympiques de Paris 2024 l'an prochain. En cause, la réglementation de la Fédération Internationale d'athlétisme, validée en mars, concernant le taux de testostérone autorisé. Présente à Paris pour la WeRun qu'elle courra demain, la Sud-africaine de 32 ans crie à l'injustice et à la discrimination, mais entend bien continuer de se battre pour faire bouger les lignes.

Caster Semenya, êtes-vous contente d'être à Paris ?

(Sourire) Ah, je suis toujours contente d'être à Paris car j'ai toujours fait de bonnes performances ici.

C'est en effet un endroit particulier pour vous car c'est ici que vous avez enregistré votre record sur 800m en 2018..

Oui, bien sûr ! (Rires) J'ai toujours couru mes meilleurs temps dans ce pays. J'ai toujours pensé que c'était à Monaco que j'ai fait mes meilleures performances mais je me suis rendu compte que c'était bien à Paris. Donc oui, c'est très spécial pour moi. Je chérirai ce pays toute ma vie.

Pourquoi courez-vous ?

Parce que c'est ce qui me rend heureuse. Courir me permet de me connecter avec la nature. Je me sens libre quand je cours, car je ne pense à rien d'autre, c'est le seul moment où je suis en paix. Quand ils ont annoncé les nouvelles règles, je me suis dit qu'aucun homme ne m'empêcherait de courir. Seul Dieu pourra m'arrêter. Courir veut dire beaucoup pour moi, je sais aussi qu'en le faisant, j'inspire les gens, car je ne viens de rien. En un mot courir se résume à "amour".

Vous êtes double championne olympique, triple championne du monde, avez une vie de famille. Êtes-vous fatiguée de devoir systématiquement répondre aux suspicions, aux doutes... ?

Tu n'es jamais fatigué quand tu te bats pour la vérité. Je suis heureuse, j'aime ma vie et je n'ai besoin de la validation de personne pour la mener. A ces questions je réponds toujours la même chose : Je suis Caster Semenya, je suis une femme, je suis rapide et je vais être incroyable (rires). Je ne serai jamais fatiguée d'être moi-même. Le jour où j'arrêterai de me battre, c'est que je serai dans une tombe.

En 2018, l'IAAF a mis en place un règlement qui concerne les personnes hyperandrogénes avec un taux de testostérone trop élevé. Cela ne concernait dans un premier temps que le 400m et le mile. Vous êtes-vous sentie directement visée par ce qui pourrait être assimilé à un règlement anti-Caster Semenya ?

Bien sûr que ça l'était. Aucune femme au monde ne domine le 800m puis court ensuite un bon 400m. En 2016, je suis devenu la seule athlète au monde, et de loin, à gagner en 400, 800 et 1500m en une journée. La vérité, c'est que j'étais la cible, mais ce règlement a été provoqué parce que je l'ai défié. Je voulais qu'ils changent les règles car ça questionnait leur capacité à diriger. Ils veulent modifier des choses à propos de gens qui ne peuvent pas changer. J'ai réalisé tout ce que j'ai toujours voulu et cela ne changera jamais. Ils ont changé les règles car je leur ai fait changer les règles. J'ai toujours été une cible mais ça ne fera aucune différence. Vous savez, ils sont dans la discrimination, sont racistes et ils resteront les mêmes. Ça définit que ces gens veulent montrer que s'ils ont le pouvoir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent mais ils oublient ce que cela affecte le monde du sport. Si on regarde World Atletics, il y a la commission des athlètes mais finalement ce sont juste ces dirigeants. Si tu demandes à tous les gens de la commission s'ils ont été impliqués dans cette décision ils répondront que non. Ils décident ce qu'ils veulent et oublient qu'ils sont là pour les athlètes.

En mars la décision est tombée, toutes les disciplines sont concernées. Vous avez tenté de vous adapter en vous mettant au 5.000 mètres voire le 10.000 mètres. Aujourd'hui si vous voulez participer aux Jeux 2024, il faut que vous vous soumettiez à un protocole. Allez vous continuer le combat pour rester vous-même et refuser ce protocole ?

Je vais continuer à lutter contre ce protocole car c'est une injustice. Vous empêchez les gens d'être qui ils sont parce que vous vous sentez menacés ou parce que vous voulez montrer aux gens que vous avez du pouvoir et que vous pouvez changer tout ce que vous voulez. Pour être honnête, les recherches menées par ces personnes n'ont aucun sens. Dire que les personnes avec un taux élevé de testostérone ont un avantage. Mais quel avantage ? Ce sont toutes des femmes, elles s'entrainent toutes dur, c'est tout. C'est dingue de demander à quelqu'un de prendre des médicaments pour s'intégrer, en termes de santé ce n'est pas validé. Aucun médecin peut venir et te dire "c'est bon pour la performance". On a besoin d'être jugé sur des faits, pas sur ce que pense World Athletics en se posant la question: est-ce une femme ou pas assez une femme ?

Que diriez-vous à une petite fille qui comme vous est génétiquement hyperandrogène et qui voudrait faire du sport ?

Honnêtement, c'est vraiment une situation difficile car en ce moment ça te bloque. Mon conseil envers ces petites filles serait, choisis ton sport judicieusement. Si tu sais que Caster Semenya a été affectée en athlétisme cela veut dire que tu n'auras pas de garantie parce qu'on continue de se battre contrairement à d'autres sports qui pourraient ne pas t'affecter. Parce que nous voulons des enfants pour qu'ils fassent ce qu'ils aiment. Oui, tu peux aimer l'athlétisme, mais si tu peux être meilleur au basket, choisis le basket car il n'y a pas de discrimination. En athlétisme, si. Tu n'as pas à choisir un sport qui te demande de te justifier sur la femme que tu es. Fais le sport dans lequel tu vas exprimer ton talent. Si c'est l'athlétisme, sache qu'on continue de se battre pour que les prochaines générations puissent pratiquer leur sport librement. On veut mettre en place dans l'esprit des gens que les individus sont tous différents, on naît tous avec nos différences et on devrait arrêter de discriminer.