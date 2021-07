Athlétisme: la boulette du Kényan Benjamin Kigen, à un tour de l’arrivée

Si l’Ethiopien Lamecha Girma a frappé en grand coup en réalisant la meilleure performance mondiale de l’année sur le 3000m steeple vendredi soir lors du Meeting de Monaco, la course a été marquée la boulette du Kényan Benjamin Kigen, qui pensait avoir terminé sa course à un tour de l’arrivée. Une erreur fatale pour le favori de l’épreuve.

On ne l’y reprendra sans doute plus. Vendredi, au stade Louis II de Monaco, le fondeur kényan Benjamin Kigen était le favori pour la victoire sur le 3000m steeple. Un statut qu’il a assumé pleinement jusqu’à l’avant-dernier tour. En tête de la course du Meeting de Monaco comptant pour la Ligue de Diamant, il a pensé que la victoire était acquise avant le dernier tour de piste. Sans effusion de joie, ni même un signe de victoire, mais en relâchant nettement son effort.

Perturbé par la cloche?

La cloche, qui a retenti une première fois à deux tours de l'arrivée, pourrait l'avoir perturbé, surtout au vu de sa réaction lorsqu'elle a retenti une seconde fois, pour signifier que les fondeurs entamaient les derniers 400m. Quoi qu'il en soit, cette erreur fatale a fait le bonheur de l’Ethiopien Lamecha Girma.

Le Français Djilali Bedrani sur le podium avant les Jeux

Le vice-champion du monde a "avalé" Kigen, avant de foncer vers une splendide victoire à laquelle il faut ajouter un énorme chrono, 8’07’’75, soit la meilleure performance mondiale de l’année. Le Kényan Abraham Kibiwot et le Français Djilali Bedrani complètent le podium. De bon augure pour le Tricolore à quelques jours des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet - 8 août). Le pauvre Benjamin Kigen, plus du tout dans le coup lors des derniers 400m après sa grossière erreur, doit se contenter de la 7e place.