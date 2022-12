Athlétisme: le double champion olympique Rudisha rescapé d'un crash d'avion

Dans un entretien accordé au quotidien kényan Daily Nation, le double champion olympique du 800 mètres, David Rudisha, révèle avoir survécu à un crash aérien samedi. Il est sorti indemne du petit appareil qui le ramenait au Kenya.

David Rudisha est passé tout près d'un drame terrible le week-end dernier. Le double champion olympique du 800 mètres (2012 et 2016), également recordman du monde sur la distance (1'40''91) mais désormais à la retraite, a été victime d'un crash aérien alors que celui-ci revenait des "Maasai Olympics", sorte de JO pour les descendants des guerriers maasai.

Son petit avion a en effet dû atterrir en urgence au Kenya, dans le comté de Kajiado et s'est écrasé au sol. Cinq personnes en plus de Rudisha étaient à bord. L'un d'entre eux, blessé aux côtes, est hospitalisé tandis que l'ancien fondeur de 33 ans est indemne, comme il le rapporte dans les colonnes du quotidien kényan le Daily Nation.

"Une des ailes de l'avion a heurté un arbre et il a commencé à tourner"

"Tout allait bien, mais après sept ou huit minutes de vol, le moteur de l'avion est soudainement devenu silencieux. (Le pilote) a vu un espace dégagé et a essayé d'y faire atterrir l'avion. Mais une des ailes a heurté un arbre et l'avion a commencé à tourner, avant de toucher le sol rocailleux. Le pilote a fait un travail incroyable pour permettre à l'avion de rester stable le plus longtemps possible."

Il y a trois ans de cela, David Rudisha était déjà passé tout près du pire lors d'un accident de la circulation. Un pneu de son véhicule avait éclaté sur l'autoroute, ce qui l'avait conduit à percuter un autobus. Plus de peur que de mal pour le champion, fort heureusement.