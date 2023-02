Athlétisme: les nouveautés du parcours du marathon de Paris 2023

Le tracé du marathon de Paris, qui se déroulera le 2 avril dans la capitale, a été dévoilé ce jeudi. Il se distingue par quelques changements dans les derniers kilomètres.

J-38 avant le marathon de Paris. Comme tous les ans, près de 50.000 runners se préparent pour parcourir les 42,195 km de la plus grande course de l’Hexagone. Ce jeudi, ils ont découvert le parcours de la 46e édition programmée le dimanche 2 avril. Pour les points de départ et d’arrivée, on ne change rien. Le coup de pistolet sera donné au pied de l’Arc de Triomphe, sur les Champs-Elysées et le vainqueur triomphera sur l’avenue Foch.

Un final dans les rues du 16e arrondissement

La traversée de Paris passera, comme d’habitude, par la place de la Concorde, l’Opéra Garnier, la place de la Bastille, les bois de Vincennes et de Boulogne, les quais de Seine, la Tour Eiffel… L’organisateur ASO (Amaury Sport Organisation) a prévu une nouveauté puisque le tracé a été modifié à partir du 38eme kilomètre.

Après avoir quitté le Bois de Boulogne, les coureurs regagneront le 16eme arrondissement en direction du Trocadéro via La Muette. Le final dans les rues de l’ouest parisien s’annonce explosif et s‘achèvera avenue Foch. Chez les hommes, le record du marathon de Paris appartient depuis 2021 au Kenyan Elisha Rotich (2h04’’21). Chez les femmes, il a été battu l’an passé par la Kenyane Judith Jeptum (2h19’’48).