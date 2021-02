Athlétisme: Mayer, en manque de maillot Bleu, confirme sa présence aux championnats d'Europe en salle

Les Championnats d’Europe en salle de Torun en Pologne permettront à Kevin Mayer de poursuivre sa montée en puissance vers les Jeux olympiques de Tokyo. En forme lors des championnats de France en salle, Mayer avoue être en manque de "porter le maillot bleu" de l’équipe de France.

Kevin Mayer va très bien en ce début de saison 2021. Présent aux championnats de France en salle à Miramas pour peaufiner ses réglages, le recordman du monde du décathlon a réussi un chrono intéressant sur le 60m de l’heptathlon en 6.93, à 8 centièmes de son record personnel.

A la longueur, Mayer a d’abord mordu ses deux premiers essais avant de s’envoler à 7m38. Un résultat moyen pour la star française mais l’essentiel était ailleurs : "C’est très constructif, vraiment bien. Après beaucoup de séances d’entrainement, je n’ai pas une énorme énergie mais c’est positif, j’ai bien mis en place les intentions techniques."

La passion de Mayer l’emporte sur la raison de ses entraîneurs

En plein changement de sa méthode de saut en longueur, "je dois penser à beaucoup de choses pendant l’élan, ce n’est pas évident, mais quand ça va payer, ce sera fort », le Drômois vise désormais les Championnats d’Europe en salle de Torun (Pologne), du 4 au 7 mars.

Dès le mois de décembre, une fois les minima en poche pour les JO, réussis lors du meeting de l’Ile de la Réunion, Kevin Mayer évoquait son envie de se frotter aux meilleurs européens, pour ressentir à nouveau le frisson de la compétition. Il y avait donc la « passion » de la compétition, mais aussi la "raison", celle de ses coaches, pour lui éviter une blessure dans cette saison olympique capitale.

"Ça fait deux ans que je n’ai pas fini une compétition avec l’équipe de France"

"Tout est nickel en ce moment, j’attends les arguments de mes coaches pour ne pas aller en Pologne, mais franchement il n’y a aucune raison. Eux ont envie d’y aller, je veux y aller, j’y serai." Kevin Mayer restera prudent malgré tout dans l’Arena Polonaise. Il ne poussera pas la machine à bout, et continuera ses réglages pour performer comme jamais à Tokyo.

"Franchement je m’en fous du score final de l’heptathlon, j’y vais parce que le maillot bleu me manque. Ca fait depuis 2018 et les mondiaux en salle de Birmingham que je n’ai pas fini une seule compétition avec l’équipe de France et ca commence à être très long…Le maillot bleu, je veux ça, c’est pour ça que je m’entraîne, confie Kevin Mayer. Et ce sera une excellente répétition avec les Jeux Olympiques !"

Mayer en quête d’un nouvel exploit : décrocher une médaille sur 60m haies

Avant le grand voyage japonais, et polonais donc, Kevin Mayer aura l’ambition de monter sur le podium du 60m haies lors des championnats de France en salle. Sans Pascal Martinot-Lagarde, blessé et hors-jeu pour cette saison hivernale, le décathlonien détient le 4eme chrono français de la saison, à un centième derrière Jeanice Laviolette et à 3 centièmes d’Aurel Manga. Si Wilhem Belocian semble intouchable, Mayer "le combinard" a de bonnes chances d’arracher une médaille sur une spécialité. Ce qui serait un nouvel exploit dans sa carrière.