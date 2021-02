Athlétisme: Mayer se rate sur les haies aux championnats de France

Le décathlonien n’a même pas franchi le premier obstacle lors des séries du 60m haies des championnats de France en salle à Miramas. Kevin Mayer, qui rêvait de monter sur le podium de la spécialité, s'est montré très frustré.

La star de l’athlétisme français, en pleine forme en ce début de saison 2021, n’est heureusement pas blessé. Mais ce dimanche, il a dû faire face à un problème "de repères" sur le 60m haies aux championnats de France. Parti trop vite, trop près du premier obstacle, Kevin Mayer s’est arrêté d’emblée lors de sa série, alors qu’il devait mener la vie dure à Wilhem Belocian, archi favori sur la distance. "Je me sentais hyper prêt, dans une forme de dingue, et j’allais faire un très gros chrono. Je m’entraîne comme un taré en ce moment et je n’ai pas su gérer ma forme…".

Les Europe en salle, en attendant les JO de Tokyo

Prostré pendant 30 secondes sur la deuxième haie, la tête entre les mains, Kevin Mayer va devoir rentrer à la maison sans médaille, et avec un goût d’inachevé. "Je suis dégoûté, mais ce n’est pas grave. Il y avait simplement trop d’envie". Dommage pour celui qui arrivait à Miramas avec le quatrième chrono de la saison parmi les Français, avec 7.68, record personnel battu début février lors du meeting de Liévin.



Le recordman du monde du décathlon va donc poursuivre sa préparation aux Jeux olympiques de Tokyo (30 juillet-8 août) en passant par les Championnats d’Europe de Torun (Pologne), au début du mois de mars.

Record de France pour Tavernier

Présente à Salon-de-Provence pour les championnats de France des lancers longs, Alexandra Tavernier a par ailleurs battu son propre record de France du lancer du marteau avec un jet à 75m38, contre 75m23 précédemment. De très bon augure à quelques mois des JO, la seule compétition internationale où elle n'a jamais été médaillée.