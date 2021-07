Athlétisme: positive à la marijuana, Richardson s'excuse et manquera le 100m des JO

Testée positive à la marijuana, la sprinteuse américaine Sha'Carri Richardson a été suspendue un mois par l'Agence américaine antidopage et ne pourra donc pas défendre ses chances sur le 100m aux Jeux olympiques.

Cette fois, c'est sûr, elle n'ira pas à Tokyo. L'Américaine Sha'Carri Richardson (21 ans), sensation du sprint mondial cette saison, a reconnu ce vendredi avoir été contrôlée positive à la marijuana à l'occasion des sélections américaines fin juin, et ne disputera pas le 100m aux Jeux olympiques (23 juillet-8 août).

Richardson, suspendue un mois à compter du 28 juin par l'Agence américaine antidopage (Usada), a évoqué "un état émotionnel douloureux" après avoir appris la mort de sa mère biologique, pour justifier la prise de stupéfiant.

Un mince espoir pour le relais

"Je voudrais dire à mes fans, ma famille et mes sponsors que je m'excuse", s'est défendue Richardson lors de l'émission télévisée Today, sur la chaîne NBC. "A vous tous, je présente mes excuses pour ne pas avoir su comment contrôler mes émotions pendant cette période", a-t-elle ajouté.

Dans un communiqué, l'Agence américaine antidopage a décidé d'annuler ses résultats à compter du 19 juin, invalidant du même coup sa qualification pour le 100m olympique, obtenue sur le tartan d'Eugène (Oregon). L'Usada a également précisé qu'elle infligeait un mois de suspension à la sprinteuse, à compter du 28 juin, lui permettant donc de courir à nouveau à compter du 28 juillet.

Cela lui laisse donc la possibilité de participer au relais olympique du 4x100m - les séries du relais débutant le 5 août - si elle est sélectionnée par la fédération américaine d'athlétisme et que ce choix est approuvé ensuite par le comité olympique américain. "Si je suis autorisée (à courir, ndlr), s'ils me donnent leur bénédiction, alors j'en serais reconnaissante. Si ce n'est pas le cas, je me concentrerai sur moi", a-t-elle commenté.

Richardson, 21 ans, avait fait sensation en avril dernier en devenant la sixième femme la plus rapide de l'histoire sur la distance, en 10''72 lors d'un meeting en Floride. La marijuana figure sur la liste des substances interdites de l'Agence mondiale antidopage et un résultat positif peut entraîner une interdiction de concourir d'un mois à deux ans.