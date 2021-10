Athlétisme: une célèbre athlète kényane retrouvée morte poignardée à son domicile

Détentrice du record du monde du 10 km sur route, la Kényane Agnes Tirop (25 ans) a été retrouvée poignardée à son domicile cette semaine.

Un drame a secoué l’athlétisme kényan, dans ce qui s’apparente à un homicide. Le corps de la Kényane Agnes Tirop (25 ans) a été retrouvé sans vie au domicile de la championne, détentrice du record du monde du 10 km sur route, à Iten, une ville du comté de Elgeyo-Marakwet dans l’ouest du pays. La Fédération kényane d’athlétisme s’est dite "désemparée" après l’annonce du décès prématuré de la médaillée de bronze des championnats du monde du 10.000m (2017 et 2019).

Un ex-amant à l'origine du meurtre?

"Le Kenya a perdu un joyau, l’une des athlètes les plus rapides parmi les géants de l’athlétisme sur la scène internationale, grâce à ses incroyables performances sur la piste.... Nous prions pour que Dieu accorde de la force à la famille et aux amis en ces moments difficiles", a-t-elle écrit dans un communiqué. Au moment de sa déclaration à la presse, les policiers de l'unité médico-légale d'Eldoret avaient placé le domicile de l'athlète sous scellés.

Elle a été poignardée à l'abdomen, a déclaré à The Standard Barnaba Korir, président d'Athletics Kenya dans la région de Nairobi. On soupçonne son ex-amant d'être à l'origine du meurtre. Aux Jeux Olympique de Tokyo, l’athlète de 25 ans avait échoué à la quatrième place du 5.000m derrière la Néerlandaise Sifan Hassan, sa compatriote Hellen Obiri et l’Ethiopienne Gudaf Tsegay.