Athlétisme: zéro pointé pour Lavillenie aux Championnats de France, Collet titré

Coup dur pour Renaud Lavillenie qui n'a réussi à franchir aucune barre au saut à la perche durant les championnats de France d'athlétisme. Une mauvaise performance contrairement à celle de Thibaut Collet qui est assuré d'être sacré champion de France.

Renaud Lavillenie n'est parvenu à franchir aucune barre au saut à la perche aux Championnats de France d'athlétisme. Tandis que Thibaut Collet a conservé son titre, dimanche à Albi (Tarn), à trois semaines des Mondiaux à Budapest (19-27 août).



Lavillenie (36 ans) a échoué à trois reprises à 5,51 m, sa barre d'entrée dans le concours. Le champion olympique 2012 plafonne jusque-là à 5,61 m cet été, et restait, avant son zéro pointé à Albi, sur deux concours terminés à seulement 5,42 m, à Sotteville et Monaco.

Collet sacré champion de France

Comme en plus de Lavillenie, trois autres Français, Collet, Anthony Ammirati et Ethan Cormont (blessé et forfait à Albi) ont réalisé les minima pour Budapest. L'un d'entre eux ne sera pas sélectionné, puisqu'il n'y a que trois billets maximum par épreuve. La sélection française sera connue vendredi 4 août.



Collet (24 ans), le seul à avoir franchi 5,71 m, est assuré d'être sacré champion de France comme en 2022.