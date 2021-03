Championnats d'Europe athlétisme: Mayer "s’éclate enfin", belle journée des Français

La star des Bleus Kevin Mayer, toujours en phase de réglages avant les Jeux olympiques de Tokyo, se sent bien en Pologne pour les championnats d’Europe en salle. Le Français termine la première journée de l’heptathlon en tête du concours. A ses côtés, la délégation tricolore a le sourire, avec notamment les qualifications en finale du 800m de Pierre-Ambroise Bosse, et du 3000m de Jimmy Gressier et de Hugo Hay. Sans oublier les hurdlers, toujours au rendez-vous.

La neige a laissé place au soleil à Torun, dans le nord-ouest de la Pologne. Le ciel s’est aussi éclairci au-dessus de l’équipe de France. Depuis la belle médaille d’argent d’Alice Finot sur 3000m vendredi soir, les bonnes nouvelles se succèdent pour les Bleus aux championnats d’Europe en salle. D’abord avec la belle première journée de Kevin Mayer. Même si les deux premières épreuves, le 60m et la longueur, n’ont pas plu au recordman du monde du décathlon.

"Je me suis mis une pression énorme en partant sur le record du monde et énorme déception au 60m. J’ai eu un coup de moins bien. Perte de motivation et puis après, le fait de parler avec les potes de l’heptathlon, je me suis lâché." C’est un Kevin Mayer en mode guerrier qu’on a pu voir par la suite: 16m32 au poids, 2m04 à la hauteur. Après ces deux succès, Mayer a lâché un cri qui a traversé toute l’Arena. "Les réglages pour les JO ils sont faits, c’est un truc de fou ce qui m’arrive, enfin je m’éclate là !"

Mayer parti pour un deuxième titre européen en salle

Avec 3571 points à la mi-parcours, Kevin Mayer a désormais fait le trou sur son plus fort adversaire, le Suisse Simon Ehammer. "Ma deuxième journée est beaucoup plus costaude donc je suis confiant. Mais on ne va pas se mettre la médaille autour du cou avant de l’avoir, ça reste les épreuves combinées." Si le record du monde de l’Américain Ashton Eaton (6645 pts) paraît intouchable, Mayer devrait décrocher son deuxième titre de champion d’Europe en salle ce dimanche. Et dans son sillage, les valeurs sûres de l’équipe de France ont assuré, à savoir Pierre-Ambroise Bosse, Jimmy Gressier et Wilhem Belocian notamment.

Bosse et Gressier portent le demi-fond français

"Je suis là pour gagner, même si je suis chez Adam Kszczot en Pologne et que ce sera très dur. Mais l’objectif quand on est six en finale, c’est la victoire": Pierre-Ambroise Bosse a remporté sa demi-finale, devant le Polonais justement, avec autorité et un bien meilleur finish que lors de ses sorties cet hiver. Le champion du monde 2017 peut rêver à une nouvelle médaille internationale. Il sera le seul français en finale, Benjamin Robert n’ayant malheureusement pas assumé son nouveau statut de valeur sûre du 800m européen et sort sans gloire en demi-finale.

Sur 3000m, l’octuple champion d’Europe espoirs (en comptant les titres par équipe) Jimmy Gressier va défier le géant norvégien Jakob Ingebritsen. "J’ai les crocs pour la finale", affirme Gressier. De son côté, Ingebritsen, déjà champion d’Europe du 1500m, rêve du doublé 1500-3000, qu’il avait manqué de peu en 2019 à Glasgow lors des précédents championnats d’Europe. Avec Gressier, un autre français sera aussi de la partie, Hugo Hay.

L’objectif de médailles de la FFA devrait être atteint

La France brille toujours sur les épreuves de haies et l’édition 2021 des championnats d’Europe ne déroge pas à la règle. Chez les garçons, Wilhem Belocian, meilleur temps des séries et Aurel Manga sont qualifiés pour les demi-finales et font figures de favoris pour le podium. Chez les filles, Laeticia Bapté se hisse en demi-finale également. Enfin, Valentin Lavillenie a assuré lors des qualifications du saut à la perche.

Sans son frère Renaud forfait, le récent champion de France en salle peut espérer une première médaille internationale même s’il aura la lourde tâche d’affronter le recordman du monde Suédois Armand Duplantis, mais aussi les solides Menno Vloon (Pays-Bas) et Piotr Lisek (Pologne). En tout cas, le total espéré de médaille de la part de la Fédération Française d’athlétisme, entre 3 et 5, devrait se concrétiser.