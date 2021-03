Athlétisme: "J’ai le potentiel pour battre le record du monde en salle de l’heptathlon", affirme Mayer

À peine arrivé à Torun en Pologne, pour les championnats d’Europe en salle (du 4 au 7 mars), la star de l’athlétisme français annonce être en pleine possession de ses moyens avant d’attaquer l’heptathlon. Kevin Mayer, qui veut d’abord se servir des championnats d’Europe comme d’une préparation poussée aux Jeux olympiques, l’objectif principal de la saison, vise le titre continental et estime avoir les moyens physiques d’aller chercher le record du monde en salle de l'heptathlon de l’Américain Ashton Eaton (6645 pts).

"Je retrouve mon body de jeune homme" se marre Kevin Mayer. Le Drômois est en pleine forme en ce début d’année 2021 et affiche quatre kilos de moins que lors du meeting de la Réunion en décembre dernier, lors duquel il s’est qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo. "Je suis d’abord libéré de ne plus avoir à me qualifier, et surtout le physique va de mieux en mieux. Cela évolue dans le bon sens. J’ai longtemps dit que je ne ferai pas les Europe pour ne pas avoir à annoncer un forfait de dernière minute si j’avais un souci physique…. Mais avec les coaches, on avait cette compétition dans le viseur depuis longtemps". Parce que le recordman du monde du décathlon, qui n’a plus porté le maillot bleu depuis les Mondiaux de Doha en octobre 2019, avait en réalité une envie débordante d’enfiler le maillot de l’équipe de France et de retrouver l’ambiance d’un grand championnat. C’est pourquoi il s’alignera samedi et dimanche sur l’heptathlon (7 épreuves, 60m – Longueur – Poids – Hauteur – 60m haies – Perche – 1000m).

"Honnêtement, les sensations sont incroyables"

Kevin Mayer, très affûté donc, progresse également techniquement avec ses nouveaux entraîneurs Alexandre Bonacorsi et Jérôme Simian. "Viser le record, c’est toujours une espérance, et j’ai hâte de voir ce que ça va donner ce week-end, parce qu’honnêtement, les sensations sont incroyables !". Fini les douleurs au tendon d’Achille gauche, au tendon rotulien droit, "Keke la braise" peut à nouveau se réveiller sans douleur et donc progresser encore pendant les séances de longueur et de hauteur notamment. "Je savais qu’on me parlerait de ce record en venant en Pologne. Je sais que je peux le faire après il faut optimiser les performances et la difficulté des épreuves combinées, c’est de pouvoir enchaîner".

Recordman d’Europe de l’heptathlon depuis 2017, Mayer n’a fait que progresser depuis

L’actuel record de Kevin Mayer à l’heptathlon est de 6479 points, record d’Europe qu’il a décroché en 2017 lors des championnats d’Europe de Belgrade en Serbie. Depuis, Mayer n’a cessé d’améliorer ses standards dans chaque épreuve ou presque. Sur les haies, lors du meeting de Liévin en février, il a battu son record personnel en 7’’68. Très rapide, il carbure donc sur 60m et à la longueur, toujours très costaud au lancer du poids (record à 17m08 en plein air, à des années lumières des autres combinards), Mayer retrouve même ses sensations au saut à la perche. Traumatisé par son expérience à Doha (il abandonne perclus de douleur, en larmes, n’oser plus "piquer" avec la perche), le Français a réduit sa vitesse de course, mais vient malgré tout de battre son record sur 10 foulées, avec un saut à 5m30 à Clermont Ferrand le weekend dernier. Si toutes les planètes s’alignent, Kevin Mayer a les moyens d’exploser le record du monde en salle de son ancien meilleur ennemi, l’Américain Ashton Eaton, auteur de 6645 points en 2012.