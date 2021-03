Championnats d'Europe d’athlétisme en direct: Mayer lancé vers le titre et le record en heptathlon

Lancé à la conquête d'un deuxième titre continental en salle, Kevin Mayer est bien parti lors de l'heptathlon. Après la première journée de compétition, le Français occupe la première place du classement provisoire et a fait le trou sur son premier poursuivant, le Suisse Simon Ehammer. Le fer de lance de l'athlétisme tricolore vise l'or et le record d'Europe ce dimanche à Torun. Avec 3571 points à mi-parcours, tout est encore possible.