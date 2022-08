Championnats européens: l'improbable saut "saumon" d'un athlète suédois

Jesper Hellström nous a gratifié d'un grand moment pendant le concours de triple saut des championnats d'Europe ce mercredi. Le sauteur suédois, après s'être totalement raté sur ses appuis dans sa course, a fait la célébration du saumon, à la surprise général.

C'est sans doute l'image de la soirée. Le sauteur suédois Jesper Hellström a conclu son triple saut de la plus drôle des manières. S'élançant pour sa première tentative lors de l'épreuve de triple saut des championnats d'Europe à Munich ce mercredi, il manque ses appuis et est totalement déséquilibré. Plutôt que de sauter de façon traditionnel, avec les jambes en avant, Hellström a décidé de faire le fameux saut du saumon, en clin d'oeil à la célébration du même nom dans le jeu vidéo FIFA.

Un saut qui fait sourire son entraîneur

S'il on en croit les amateurs de triple saut, c'est une pratique assez fréquente à l'entraînement. Lors d'une course d'élan raté, il serait fréquent de voir des jeunes sauteurs conclure par ce fameux saut du saumon. Seulement Jesper Hellström a surpris tout le public italien, en décidant de sauter ainsi également en compétition et sur son premier saut.

En tribunes, son entraîneur riait et ne semblait même pas faché envers son poulain de n'avoir pas tenté malgré une course d'élan ratée. Aux commentaires de FranceTV aussi la surprise était totale, tant l'image était improbable: "Ça c'est le saut du saumon, magnifique, s'est esclaffé l'un d'eux. Le triple saut du saumon !"

Le saut a tout de même été pris en compte et mesuré à 14 mètres, même si Jesper Hellström a terminé sur le dos.