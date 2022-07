FIFA 23: date de sortie, crossplay, FUT... découvrez les premières nouveautés

Disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One, FIFA 23 sort officiellement le 30 septembre. Avec une nouveauté majeure: le crossplay, pour jouer avec des amis qui n'ont pas la même console. Par ailleurs, cette édition fait des efforts importants en matière de football féminin.

Dernière édition à s'appeler ainsi avant le passage à "EA Sports FC", FIFA 23 sera disponible à partir du 30 septembre, et même dès le 27 septembre pour les détenteurs de l'édition premium Ultimate. Représenté sur les différentes jaquettes par Kylian Mbappé et Sam Kerr, le jeu est à retrouver sur PlayStation 5, Xbox Series, PC, Google Stadia, PlayStation 4 et Xbox One.

Cette précision a désormais un peu moins d'importance, car c'est désormais confirmé: le crossplay (qui permet à des joueurs sur des plateformes différentes de s'affronter entre eux) est bel et bien intégré à cette nouvelle édition du jeu vidéo le plus vendu en France (1,6 million de ventes recensées en mars). RMC Sport, qui a pu tester une version bêta, fait le point sur les principales nouveautés confirmées au 20 juillet. D'autres amélirations et fonctionnalités seront prochainement communiquées.

· Modes de jeu, marchés communs sur FUT, absence sur le Club Pro... Ce qu'il faut savoir sur le crossplay

Les joueurs pourront s'affronter s'ils sont sur des plateformes de même génération. Les versions sur PlayStation 5, Xbox Series, PC et Google Stadia seront compatibles entre elles sur le multijoueur. Cela signifie que les versions PC reviennent au niveau technologique des deux consoles. Les joueurs de PS4 et Xbox One pourront aussi jouer entre eux, mais pas avec ceux des versions PS5, Xbox Series et PC/Stadia.

Le crossplay n'est annoncé que pour les modes de jeu 1 vs 1, Ultimate Team inclus. Cela signifie que le Club Pro et les modes de coopération ne sont pas concernés. EA Sports justifie cela par la "complexité technique" de cette innovation.

Aussi, l'intégration du crossplay signifie que le lucratif mode Ultimate Team (plus de 1,5 milliard d'euros de revenus pour Electronic Arts en 2021) se dote de marchés communs: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia ensemble; PC et Switch séparés.

· Un gameplay très offensif avec l'HyperMotion2 ?

L'HyperMotion passe à la V2. Cette technologie d'EA Sports est censée capturer et restituer au mieux les animations physiques des footballeurs et footballeuses. La promesse des développeurs? "Les mouvements des joueurs et des équipes à travers le terrain sont encore plus réactifs, intelligents et authentiques, que ce soit lors de protections de balle face aux défenseurs ou lors de duels aériens face à un attaquant en tant que gardien de but".

Ce qui est certain, c'est que l'inertie des joueurs dans la version bêta a effectivement été modifiée. Cela pourrait évoluer, en fonction des dernières touches de développement et des futures mises à jour, mais le jeu se dirige effectivement vers une plus grande réactivité des porteurs de balle. Ce qui interroge sur le risque d'un net avantage pour l'attaque, d'autant que des tirs surpuissants (power shots) et potentiellement très dévastateurs font leur apparition (dans le mode hors ligne, un zoom se produit lorsque ce tir est déclenché).

Pour limiter le déséquilibre, différents types d'accélérations, propres aux joueurs, peuvent favoriser les défenseurs et redonner un peu d'espoir à ceux qui souhaitent avoir un bloc haut. À noter en outre une refonte des coups de pied arrêtés. FIFA revient à ce qui s'est vu par le passé: le stick gauche permet de viser, le stick droit est utilisé pour choisir où taper précisément dans le ballon afin de lui donner un effet.

Sur plan graphique, FIFA 23 passe un nouveau cap avec beaucoup plus de détails, notamment dans les animations (les mains des gardiens se déforment au contact du ballon) et dans le rendu de la pelouse.

· La D1 féminine française fait son apparition

Toujours doté de la Ligue des champions, de la Ligue Europa, de la Ligue Europa Conférence, de la Copa Libertadores et des habillages officiels de plusieurs championnats tels que la Ligue 1 et la Premier League, FIFA 23 se dote de deux championnats féminins. C'est une première. La Division 1 Arkema (France) et la Barclays Women's Super League (Angleterre) seront jouables au lancement.

Il sera donc possible de jouer avec les joueuses du Paris Saint-Germain, de l'Olympique Lyonnais, du Paris FC ou encore du FC Fleury 91. La Fédération française de football (FFF) salue une "excellente nouvelle pour le championnat, les clubs, les joueuses, mais aussi les fans".

Chelsea contre Manchester City dans FIFA 23 © EA Sports

· Avec la Coupe du monde masculine, mais aussi le Mondial féminin

La Coupe du monde masculine 2022 et la Coupe du monde féminine 2023 seront intégrées avec des mises à jour sans surcoût supplémentaire. Par conséquent, toutes les sélections concernées seront a priori intégrées à la base de données. EA Sports promet "davantage de détails" ultérieurement.

· Un nouveau duo de commentateurs pour la France

Exit Hervé Mathoux, présent depuis FIFA 07 et seul sur le 22 en raison déboires judiciaires de Pierre Ménes. FIFA se dote de nouveaux commentateurs: Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca, qui officient actuellement sur beIN Sports.