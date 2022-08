Championnats européens: Mayer abandonne dès la première épreuve du décathlon

Champion du monde de décathlon il y a quelques semaines, Kevin Mayer visait le doublé avec un nouveau titre lors des championnats d'Europe. Mais le Français a abandonné ce lundi à l'issue de la première épreuve, le 100 mètres, anticipant une blessure.

Kevin Mayer ne réussira pas son pari un peu fou. Trois semaines après son titre de champion du monde de décathlon à Eugene (Etats-Unis), le Français tentait de réaliser le doublé en participant aux championnats d'Europe à Munich. Dès la première course ce lundi, le 100 mètres, le Français a été stoppé par son physique.

Il n'a donc fallu qu'un peu plus de 50 mètres pour que le rêve de Mayer s'envole. "Je ne voulais absolument pas que ça pète, j'ai cette douleur depuis 3 mois avant Eugene. Après le décathlon, elle s'est serrée et j'ai choisi beaucoup de repos et de récupération. J'ai testé jeudi dernier et j'avais encore super mal, a indiqué Mayer après sa course, au micro de France Télévisions. J'ai passé quatre jours à faire des soins non-stop."

"Je voulais me donner une chance"

Kevin Mayer a fini par conséquent dernier de sa série du 100 mètres, avec un temps de 11 secondes 67. Mais il ne continuera pas l'aventure. "C'était un objectif tellement incroyable de réussir à faire deux médailles en deux championnats en trois semaines, que je voulais me donner une chance d'y arriver, peu importe les sensations, a expliqué Mayer, sur son choix de se rendre en Allemagne. Mais en arrivant aux 50 mètres, ça s'est tendu de plus en plus. Je ne veux surtout pas partir en repos avec une blessure et avoir une dette pour l'année prochaine."

Ces derniers jours, Kevin Mayer avait prévenu qu'un tel scénario pouvait se produire. "Je ne sais pas si c'est l'esprit de champion mais mon esprit m'interdit d'abandonner tant que tout n'est pas perdu. Je me suis surpris à le faire aujourd'hui car normalement je vais jusqu'au bout jusqu'à ce que ça pète. Mais mon expérience me dit qu'on en bave pendant six mois à cause de telles erreurs, s'est encore justifié Kevin Mayer. Je ne veux plus la faire."

Place désormais aux vacances pour l'athlète de 30 ans, qui n'a connu que cette douleur au grand adducteur cette année. Pour l'équipe de France d'athlétisme, il va falloir faire sans son leader, seul médaillé lors des Jeux olympiques de Tokyo 2021 et des mondiaux d'Eugene.