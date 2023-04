Haltérophilie: son drapeau brûlé, l'Azerbaïdjan se retire des championnats d'Europe en Arménie

L'Azerbaïdjan a décidé ce samedi de retirer ses athlètes des championnats d'Europe d'haltérophilie organisés à Erevan, capitale de son pays rival l'Arménie, à la suite d'un incident où son drapeau a été brûlé.



Les deux anciennes républiques soviétiques du Caucase sont engagées dans un conflit qui dure depuis des décennies au sujet de la région du Nagorny Karabakh, disputée entre des séparatistes arméniens et l'Azerbaïdjan. Elles sont entrées en guerre à deux reprises - dans les années 1990 et plus récemment en 2020 - à propos de cette région montagneuse.

Le drapeau de l'Azerbaïdjan a pris feu pendant la cérémonie d'ouverture

Des images de la cérémonie d'ouverture de la compétition qui s'est tenue à Erevan vendredi ont montré un homme courant vers la scène, arrachant le drapeau de l'Azerbaïdjan à un porte-drapeau et y mettant le feu.



Le ministère azerbaïdjanais de la Jeunesse et des Sports a annoncé dans un communiqué commun avec le Comité national olympique qu'il avait pris la décision de rapatrier ses athlètes à la suite de ce qu'il a qualifié d'"acte barbare" lors de la cérémonie. "Dans des conditions où une telle atmosphère de haine prévaut en Arménie, où la sécurité n'est pas assurée, la participation normale des athlètes azerbaïdjanais aux compétitions est impossible en raison de la pression psychologique", souligne le communiqué.



"La politisation du sport est absolument inacceptable", ajoute le texte, qui réclame également à la Fédération européenne d'haltérophilie d'imposer des sanctions à l'Arménie. Le ministère des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan a déclaré qu'il "condamnait fermement" l'incident et a appelé l'Arménie à "traduire immédiatement en justice" la personne responsable.

Le coupable libéré par la police arménienne

Les médias locaux ont indiqué que la police arménienne avait brièvement détenu le responsable, le styliste Aram Nikolyan, et que, selon son avocat, il avait été libéré sans inculpation.



Dans un communiqué, le ministère arménien de l'Education, des Sciences, de la Culture et des Sports a nié tout risque pour les athlètes participant à la compétition. "L'incident survenu lors de la cérémonie d'ouverture, qui a été résolu très rapidement, n'a rien à voir avec les garanties de sécurité des athlètes", a assuré le ministère.