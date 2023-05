Iran: des femmes non voilées courent, un responsable sportif démissionne

Hashem Siami, le président de la Fédération d'athlétisme iranienne, a démissionné de son poste après la participation de femmes ne portant pas de voile obligatoire lors d'une compétition de course d'endurance.

Le président de la Fédération d'athlétisme iranienne a démissionné dimanche à cause de la participation de femmes ne portant pas de voile obligatoire à un événement sportif, a annoncé un média officiel. "Hashem Siami a démissionné de son poste en raison des controverses liées à une compétition de course d'endurance organisée à Chiraz", une grande ville du sud de l'Iran, a indiqué l'agence Irna.



Selon des images diffusées dans les médias iraniens, des femmes ont participé vendredi à l'épreuve sans porter le voile musulman. Cet incident intervient après l'entrée en vigueur à la mi-avril d'un nouveau plan de la police pour durcir le contrôle du port du voile par les femmes, obligatoire depuis la Révolution islamique de 1979.

De plus en plus de femmes sont apparues sans voile dans les lieux publics

Le procureur de la province de Fars, où est situé Shiraz, a annoncé dimanche qu'il allait convoquer les organisateurs de l'événement pour avoir des "explications". M. Siami a déclaré à Irna que sa fédération n'était pas l'organisateur de la compétition et que les femmes ne portant pas le voile ne faisaient pas partie des athlètes de la fédération.



Ces derniers mois, de plus en plus de femmes sont apparues sans voile dans les lieux publics, notamment après le début du mouvement de contestation déclenché par la mort en détention en septembre de Mahsa Amini, arrêtée pour infraction au strict code vestimentaire.



Au moins quatre célèbres actrices ont été inquiétées par les autorités la semaine dernière après être apparues en public à Téhéran sans le voile obligatoire. Le 16 avril, les autorités avaient indiqué que plus de 150 établissements commerciaux avaient été fermés en 24 heures pour ne pas avoir respecté l'obligation du port du voile par des employées. A Chiraz, la police avait arrêté il y a près d'un an plusieurs jeunes filles ayant participé tête nue à un événement de skateboard, ainsi que des organisateurs.