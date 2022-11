Coupe du monde 2022: un maillot floqué Mahsa Amini, symbole des manifestants en Iran, aurait été confisqué

Lors du match de Coupe du monde entre le pays de Galles et la Team Melli ce vendredi (0-2), une spectatrice a brandi un maillot floqué du nom de Mahsa Amini, tuée il y a quelques semaines et devenue le symbole du droit des femmes en Iran. Selon la presse britannique, la tunique aurait aussitôt été confisquée par la sécurité du stade.

Un geste fort dans les tribunes du match entre le pays de Galles et l’Iran (0-2). Ce vendredi, une spectatrice a sorti un maillot floqué du nom de Maha Amini, tuée à l’âge de 22 ans après avoir été arrêtée par la police des mœurs iranienne pour non-respect du code vestimentaire imposé par la République islamique d’Iran. La supportrice en question, accompagnée par un homme qui brandissait un drapeau "Woman life freedom"("liberté pour les femmes", ndlr), avait également maquillé des larmes sur son visage.

Une spectatrice brandit un maillot floqué Masha Amini lors de pays de Galles-Iran © Icon

Pays de Galles-Iran © Icon

Comme le montrent plusieurs images prises par des photographes sur place, la jeune femme, venue des Etats-Unis et déjà présente en début de semaine pour Angleterre-Iran, a rapidement été alpaguée par la sécurité du stade. Selon la presse anglaise, le maillot aurait été confisqué.

"Il y a tellement de femmes et d'hommes courageux dans les rues juste pour leurs droits fondamentaux. Rien de tout cela n'a d'importance. Ce match ne signifie rien", a indiqué la jeune femme au média I. Les Iraniens veulent juste vivre, mais mon peuple n'a pas cela. C'est le moins que je puisse faire. Toute ma famille est en Iran. Je les appelle cinq fois par jour, s'ils ne répondent pas à mes SMS dans les cinq minutes, je deviens anxieuse."

Le mailllot confisqué ?

Comme souligné par la presse d’outre-Manche, le maillot aurait été confisqué à cause des règles de la Fifa qui stipulent que "tout élément contenant des mots/images avec des messages politiques, offensants et/ou discriminatoires" est interdit sur les sites de la Coupe du monde.

Depuis plus de deux mois, des milliers de personnes se révoltent en Iran contre le régime en place, incarné par le président Ebrahim Raïssi et le général Kioumars Heydari, commandant des forces terrestres de l’armée, sous la supervision de l’ayatollah Ali Khamenei. La fronde a débuté le 16 septembre avec la mort de Masha Amini, d’origine kurde, arrêtée trois jours plus tôt à Téhéran par la police des mœurs pour avoir porté son voile "de manière inappropriée".

Plusieurs centaines de manifestants auraient été tués par la répression ces dernières semaines. Certains ont été condamnés à mort par la justice pour leur implication dans les débordements et des milliers de personnes ont été arrêtées. Depuis le début des protestations, les footballeurs iraniens affichent leur soutien à leur peuple, malgré les menaces de sanctions des autorités. Ce fût notamment le cas lors de leur entrée en lice contre l’Angleterre lundi dernier, lorsque les coéquipiers de Sardar Azmoun ont refusé de chanter l'hymne national.