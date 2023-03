Le marathon de Paris dans l'incertitude en raison du mouvement social contre la réforme des retraites

Les organisateurs du marathon de Paris prévu le dimanche 2 avril vont suivre avec attention l'évolution de la mobilisation contre la réforme des retraites. Face aux difficultés pour sécuriser l'événement, le risque d'un report existe et va faire l'objet d'une réunion la semaine prochaine.

Le sport tricolore n'avait jusque-là pas trop été perturbé par l'important mouvement social qui touche la France ces dernières semaines... jusqu'à maintenant. Initialement prévu le dimanche 2 avril, le marathon de Paris pourrait être décalé en raison de la mobilisation contre la réforme des retraites. L'inquiétude monte autour de l'organisation de la course.

Alors que la visite du roi Charles III a été repoussée en raison du mouvement social et de ses conséquences dans les rues de la capitale (et ailleurs), une cellule de crise avec la mairie de Paris et les organisateurs du marathon suit les événements en cours. Le parcours de l'édition 2023 passe notamment par les bois de Vincennes et Boulogne ainsi que par plusieurs lieux-clés de la mobilisation anti-réforme des retraites comme la place de la Bastille ou le quartier de l'Opéra.

Un report plutôt qu'une annulation ?

Dans le contexte de ces dernières heures, la sécurisation des 42,195 km du parcours pourrait devenir un casse-tête pour les organisateurs. Un point de situation sera fait à l'issue de la prochaine journée de mobilisation prévue par les syndicats le mardi 28 mars.

Difficile d'imaginer une annulation pure et simple de la prestigieuse course. Mais un report semble donc bel et bien une possibilité. En 2020, après deux reports sucessifs, le le marathon de Paris avait finalement été annulé en raison de l'épidémie de Covid-19. Un an plus tard, toujours à cause de la situation sanitaire, les organisateurs avaient décalé le marathon de Paris de la mi-avril au mois d'octobre 2021.