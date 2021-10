Marathon de Paris: quand un invité surprise prend la tête de la course

Un coureur au maillot floqué du nom "Kebab" a pris la tête du marathon de Paris lors des premiers hectomètres de la course dimanche matin sur les Champs-Elysées. Une brève apparition devant les caméras avant de rentrer dans le rang.

"Il va falloir se calmer. J’ai déjà le cardio à 180, il va falloir que je ralentisse..." Consultant pour France Télévisions, Stéphane Diagana ne peut s’empêcher de rire en voyant un coureur inconnu prendre seul les commandes du marathon de Paris, à peine une minute après le départ.

Alors que le coup d’envoi vient juste d'être donné et que 300 mètres sont parcourus sur l'avenue des Champs-Elysées, un runner avec un maillot floqué "Kebab" se hisse aux côtés des Kenyans et des Ethiopiens avant de prendre quelques foulées d’avance pour montrer son maillot à la caméra. L’invité surprise de ce début de course qui figurait tout de même parmi les premiers à s’élancer, preuve d’un très bon niveau, est vite rentré dans le rang.

Comme en 2016

En 2016, Alexis Valtat s’était lui aussi fait remarquer en prenant la tête de la course durant quelques centaines de mètres avant de s’effacer face aux meilleurs. Une initiative qui lui avait valu de virulentes critiques de la part des commentaires de France Télévisions.

"Pour moi, ça pollue, il faut rester à sa place, s’était fâché le consultant Bernard Faure. Aujourd'hui, devant, la place est pour les Kenyans." Qualifié de "plaisantin", l’intéressé avait répondu sur Facebook ("Ce qui est beau dans ce sport, c'est justement que des amateurs, passionnés comme moi, puissent jouer le match..."). Le journaliste Patrick Montel avait présenté ses excuses pour ses commentaires.