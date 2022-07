Mondiaux d'athlétisme: Jepchirchir ne pourra pas défendre son titre sur le marathon

Championne olympique du marathon aux Jeux de Tokyo, Péres Jepchirchir est contrainte de déclarer forfait pour les championnats du monde d’athlétisme qui débutent vendredi à Eugene en raison d’une blessure à la hanche.

Après son titre à Tokyo l’an dernier, la Kényane Péres Jepchirchir était attendue à l’occasion des championnats du monde d’athlétisme. Malheureusement pour elle et pour les Kényans, une blessure à la hanche l’empêche de prendre le départ de la course dans une semaine, le 18 juillet. La marathonienne de 28 ans est également lauréate des deux derniers marathons, à New York et Boston.

"Je suis très déçue mais je ne voudrais pas aggraver la blessure sachant que nous avons un autre évènement mondial l'année prochaine (à Budapest pour de nouveaux Mondiaux) avant la défense de mon titre olympique à Paris en 2024", a commenté la championne olympique.

Une autre kényane favorite

Sa compatriote Ruth Chepngetich aura désormais le statut de grande favorite sur la ligne de départ. Elle est tenante du titre et détient le meilleur temps de la saison. A 27 ans, elle prendra le départ avec comme objectif principal de renouer avec la victoire, après notamment son abandon sur l'épreuve des Jeux olympiques 2021.