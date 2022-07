Mondiaux d’athlétisme: la colère de Devon Allen, star du foot US, exclu sur 110m haies

Devon Allen, qui visait l’or mondial sur 110m haies avant de reprendre sa carrière de foot US, a été disqualifié en finale pour avoir réagi avant le coup de feu du départ. une décision polémique.

Il rêvait d’un autre type de sortie. Mais pour avoir réagi un millième trop rapidement avant le départ, Devon Allen a dit au-revoir prématurément à ses rêves de titre mondial. L'Américain a reçu deux cartons rouges pour un faux départ en finale du 110m haies dans le Hayward Field, chez lui en Oregon.

Le soutien unanime du public n'y a rien fait

Allen, auteur cette saison du 3e meilleur chrono de l'histoire en 12"84, a contesté longuement la décision des juges mais rien n'y a fait. Pas même l'appui du public totalement favorable à l'ancienne star des Ducks de l'Oregon en football américain.

"Quand j’ai reçu le carton, j'ai été très surpris, a-t-il confié. Cela faisait aussi partie de la frustration parce que je sais pertinemment que je n'ai pas réagi avant d'avoir entendu le coup de feu. Être 1/1000e trop rapide – je sais que je suis rapide mais ce genre de merde…"

Allen attendait énormément de cette course et voulait quitter (momentanément?) l'athlé par la grande porte. En effet, le hurdler revient à son amour de jeunesse, le foot US, après avoir signé un contrat de trois ans avec les Philadelphia Eagles à partir de la saison prochaine.

En son absence, l'Américain Grant Holloway (24 ans) a conservé l'or mondial du 110 m haies au bout d'une course privée à la dernière minute du champion olympique en titre, le Jamaïcain Hansle Parchment, blessé. Il s'est imposé en 13’’03 devant un autre Américain, Trey Cunningham (13.08). Les Français, eux, n'ont pas réussi à se qualifier pour la finale.