Mondiaux d'athlétisme: triplé jamaïcain sur le 100m féminin, pas de Français en finale du 110m haies... ce qu'il faut retenir de la nuit

La journée de dimanche a été mitigée pour les Tricolores. Aucun Français ne s'est qualifié pour la finale du 110m haies, Wilfried Happio a réussi à se qualifier pour la finale du 400m haies. Deux triplés ont été réalisé à Eugene: un Jamaïcain sur le 100m féminin et un Américain au lancer de poids masculin.

Triplé jamaïcain au 100m, cinquième titre de championne du monde pour Shelly-Ann Fraser-Pryce

Shelly-Ann Fraser-Pryce a remporté à 35 ans un 5e titre de championne du monde du 100 m, un record, menant un triplé jamaïcain dimanche aux Championnats du monde à Eugene (Oregon). Fraser-Pryce a couru en 10"67 pour devancer Shericka Jackson (10"73) et la championne olympique Elaine Thompson-Herah (10"81). Les trois Jamaïcaines avaient déjà réussi le triplé l'été dernier aux Jeux olympiques de Tokyo, dans un ordre différent: Thompson-Herah avait devancé Fraser-Pryce et Jackson.

>> Suivez les Mondiaux d'athlétisme en direct

La déception des Français sur le 110m haies

Habituellement l'un des points forts de la délégation tricolore, les hurdleurs se sont cassés les dents sur la piste d'Eugene. Aucun des trois représentants français n'a réussi à passer le cap des demi-finales du 110m haies. Les 13"40 de Pascal Martinot-Lagarde, quatrième de sa demi-finale, sont insuffisantes pour se qualifier pour la finale, à laquelle accédaient les deux premiers de chacune des trois demi-finales et les deux meilleurs temps suivants.

Sasha Zhoya (20 ans), jeune pépite de l'athlétisme français à la progression fulgurante, a lui coupé la ligne d'arrivée en cinquième position de sa demi-finale en 13"47, au bout d'une course heurtée. Celui qui est passé le plus proche de la finale est Just Kwaou-Mathey: avec 13"25, il a amélioré son record personnel de deux centièmes mais n'a terminé pour autant que cinquième de sa demi-finale. La médaille d'or est revenue à l'Américain Grant Holloway, qui a conservé son titre lors d'une course privée à la dernière minute du champion olympique en titre, le Jamaïcain Hansle Parchment.

Happio au rendez-vous de la finale du 400m haies

Wilfried Happio s'est brillamment qualifié pour la finale du 400 m haies en battant son record personnel en 48"14 dimanche en demi-finale. Le Français a seulement été devancé dans sa course par le champion olympique et recordman du monde norvégien Karsten Warholm (48"00), apparemment remis de sa blessure contractée début juin.



Happio avait déjà battu son record personnel fin juin aux Championnats de France (48"57), un record désormais amélioré de plus d'une seconde en 2022. La course disputée à Caen avait été marquée par son agression, il avait été frappé au visage, à quelques minutes du départ.

Gressier termine 11e du 10.000m

Le Français Jimmy Gressier a terminé 11e du 10.000m avec un temps de 27'44"55, à 17 secondes du vainqueur Joshua Cheptegei, champion du monde de la distance pour la 2e foisde sa carrière. L'Ougandais a devancé le Kényan Stanley Mburu et son compatriote Jacob Kiplimo. Gressier n'a pu suivre le rythme fou des Africains dans les deux derniers tours. Mais il s'est accroché et gagne deux rangs par rapport à sa 13e place du 5.000m des Jeux olympiques de Tokyo. Le Français termine deuxième Européen derrière le Belge Isaac Kimeli.

La razzia américaine au poids et à la perche

À domicile, les Américains ont fait très forte impression au poids chez les hommes et à la perche féminine. Le champion olympique et recordman du monde du lancer du poids Ryan Crouser a mené un triplé américain, devant Joe Kovacs et Josh Awotunde. Crouser a réussi au 5e essai un lancer à 22,94 m, le 10e meilleur de l'histoire, le meilleur jamais réussi aux Mondiaux, après avoir été mis sous pression par Kovacs (22,89 m). Awotunde a lancé à 22,29 m.

À la perche, la championne olympique Katie Nageotte a devancé Sandi Morris pour un doublé américain. Nageotte (31 ans) a renversé le concours avec un saut à 4,85 m réussi au premier essai, la meilleure performance mondiale de l'année, de quoi battre sa compatriote, qui a franchi la même barre mais au 2e essai. L'Australienne Nina Kennedy a remporté la médaille de bronze avec une barre franchie à 4,80 m. Les Françaises Ninon Chapelle et Margot Chevrier ont respectivement terminé 11e (4,45 m) et dernière du concours, Chevrier ne franchissant aucune barre.