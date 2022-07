Mondiaux d'athlétisme: un entraîneur accusé de comportement sexuel abusif expulsé par la police

L'entraîneur de sprinteurs Rana Reider, qui fait l'objet d'une enquête des autorités judiciaires californiennes pour comportement sexuel abusif, a été expulsé des championnats du monde à Eugene, après avoir accédé à la zone d'échauffement des athlètes, bien qu'il n'était pas accrédité pour l'évènement.

Rana Reider, un entraîneur américain de sprint renommé et ancien coach du Français Jimmy Vicaut, qui fait l'objet d'une enquête pour comportement sexuel abusif, a été appréhendé par la police d'Eugene après avoir prétendument obtenu un accès non-autorisé à la zone d'échauffement des athlètes avant la finale mondiale du 100 m, samedi soir.

Arrêté car non-accrédité pour le Mondial

Le coach de la star britannique du 200 m Adam Gemili, aurait réussi à accéder au Hayward Field pour tenter d'aider quatre de ses sprinters dans le 100 m masculin, dont les futurs médaillés d'argent et de bronze Marvin Bracy et Trayvon Brommell - bien que son accréditation ait été bloquée par World Athletics en raison des allégations portées contre lui.

Cependant, Reider a été repéré par d'autres personnes qui ont appelé la sécurité. Devant son refus, la police est intervenue et a appréhendé l'Américain. Ils l'ont également informé que s'il revenait, il serait arrêté pour violation de domicile. "La sécurité de l'événement a découvert une personne non accréditée dans la zone d'échauffement des athlètes", a déclaré World Athletics. "On lui a demandé de partir, ce qu'il a refusé. La police a été immédiatement prévenue et est allée le faire sortir du site. Lorsqu'il a vu des policiers s'approcher de lui, il a quitté le site. A l'extérieur du site, il a été arrêté par la police et a été informé que s'il retournait sur le site, il serait arrêté pour intrusion."

Une enquête en cours pour un comportement inapproprié

Reider s'était forgé une brillante réputation dans le sport après avoir guidé plusieurs champions olympiques et mondiaux vers la gloire, dont le médaillé d'or olympique du 200 m de Tokyo 2020 Andre de Grasse, depuis son Tumbleweed Track Club basé en Floride. Cependant le comportement de l'Américain en dehors de la piste est maintenant examiné par le Centre américain pour l'organisation SafeSport, un organisme puissant et indépendant qui traite les enquêtes et les plaintes concernant les abus et les fautes dans les sports olympiques.

Après la publication de l'histoire, UK Athletics a averti Gemili de cesser tout contact avec son entraîneur, faute de quoi son adhésion au programme World Class, y compris le financement de la bourse, serait suspendue. Cependant, il a continué à soutenir son entraîneur. Reider nie tout acte répréhensible par l'intermédiaire de son avocat, Ryan Stevens, qui affirme que les allégations contre son client sont "non vérifiées" et "non prouvées".