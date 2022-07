Mondiaux d’athlétisme: Lyles et Jackson enflamment le 200m, des Français en finale… ce qu’il faut retenir de la nuit

L’Américain Noah Lyles et la Jamaïcaine Shericka Jackson ont chacun décroché l’or mondial su 200m, jeudi à Eugene, en signant des temps historiques. Les Français Gabriel Tual et Jean-Marc Pontvianne se sont, eux, qualifiés en finale du 8800m et du triple saut.

Lyles décroche l’or et affole le chrono sur 200m, nouveau triplé américain

L'Américain Noah Lyles a conservé l'or mondial du 200m en devenant le troisième meilleur performeur de l'histoire sur la distance en 19’’31, à douze centièmes du record du monde détenu par la légende jamaïcaine Usain Bolt (19’’19), à Eugene (Oregon) jeudi. Lyles (25 ans) a mené un nouveau triplé américain dans le Hayward Field, comme Fred Kerley l'avait fait sur 100 m dès samedi: il a devancé Kenny Bednarek (19’’77) et le tout jeune Erriyon Knighton (19’’80), 18 ans seulement. Seuls Bolt, deux fois, et un autre Jamaïcain, Yohan Blake (19.26), ont désormais couru plus vite que Lyles sur le demi-tour de piste. "J'ai couru tellement vite. J'espérais vraiment que ça soit un chrono rapide, mais quand j'ai vu ce chrono, je me suis dit: sérieusement ?", s'est étonné le désormais double champion du monde à même la piste, qui en a déchiré son maillot la ligne d'arrivée franchie. "Je l'ai fait devant toute ma famille, ma mère est dans les tribunes, je suis super fier!", a apprécié le médaillé de bronze olympique 2021.

Shericka Jackson, ancienne spécialiste du 400m, triomphe sur 200m avec le 2e chrono de tous les temps

La Jamaïcaine Shericka Jackson est devenue championne du monde du 200 m en réussissant le deuxième meilleur chrono de tous les temps (21’’45). A seulement 11 centièmes du vieux record du monde de l'Américaine Florence Griffith-Joyner (21’’34 en 1988), Jackson (28 ans) a devancé sa compatriote Shelly-Ann Fraser-Pryce (21’’81), victorieuse du 100 m dimanche, et la tenante du titre britannique Dina Asher-Smith (22’’02). La championne olympique Elaine Thompson-Herah, en bronze sur 100 m, a manqué pour un nouveau triplé jamaïcain, terminant seulement 7e en 22’’39. Ancienne coureuse de 400 m, Shericka Jackson atteint la consécration avec un premier titre international, après le bronze olympique du 400m en 2016 et du 100m en 2021, le bronze mondial du 400m deux fois (2015 et 2019) et l'argent mondial du 100 m dimanche.

Tual en finale du 800m…

Excellent Gabriel Tual (24 ans), deuxième de sa demi-finale sur 800m en 1’45’’53 et qualifié pour la finale. Un an après sa finale olympique à Tokyo (7e), le Bordelais confirme son potentiel. Il a signé un excellent dernier 200 mètres en reprenant trois adversaires pour finir derrière l’Algérien Djamel Sedjati (1’45’’44). Repêché in extremis après les séries mercredi, Benjamin Robert a pris lui la 4e place de la dernière demi-finale (1’45’’67) et échoué pour 9 centièmes de seconde à obtenir une place de qualifié au temps.

… et Pontvianne du triple saut

Jean-Marc Pontvianne s’est lui aussi hissé en finale du triple saut grâce à des bonds à 16,95m en qualifications. Il a franchi le cut, contrairement à Enzo Hodebar (16,64m) et son entraîneur Benjamin Comparoré (16,03m). De retour d'une grave blessure cette saison, la légende de la discipline Christian Taylor, double champion olympique et quadruple champion du monde, n'a pas réussi à franchir les qualifications des Mondiaux disputés devant son public avec un saut à 16,48 m.

Lamote en demi-finale du 800m

La Française Rénelle Lamote (28 ans), double vice-championne d'Europe du 800 m et demi-finaliste olympique l'été dernier à Tokyo (8e), s'est qualifiée pour les demi-finales du 800 m aux Championnats du monde d'athlétisme en 2’00’’71. Les demi-finales sont programmées vendredi soir (03h35 dans la nuit de vendredi à samedi heure française) et la finale dimanche à la même heure (dans la nuit de dimanche à lundi heure française).