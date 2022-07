Mondiaux d’athlétisme: toujours pas de médaille pour les Français… ce qu’il faut retenir de la nuit

Les Français sont toujours bredouilles aux championnats du monde d’athlétisme avec les 10es places de Mélina Robert-Michon au disque et d’Aline Finot sur 3.000m steeple, mercredi.

Pas de médaille pour Robert-Michon, Feng sacrée

La Chinoise Feng Bin a été sacrée championne du monde du lancer du disque pour la première fois en dépassant les favorites, la Croate Sandra Perkovic et l'Américaine Valarie Allman. Avec un meilleur jet à 60,36 m, la Française Mélina Robert-Michon, en difficultés depuis deux saisons, s'est classée dixième, deux jours après avoir fêté ses 43 ans. Après trois essais sans dépasser les 60,36m, très loin de son record personnel (66,73m) et à des années lumières du podium, l’athlète de 43 ans est sortie des Mondiaux avant même les trois derniers jets de la finale.

Feng (28 ans) s'est imposée grâce à un meilleur jet expédié à 69,12 m, record personnel amélioré de plus de trois mètres (66m jusque-là). Perkovic (68,45 m), double championne olympique (2012 et 2016) et double championne du monde (2013 et 2017), et Allman (68,30 m) ne sont elles séparées que par quinze centimètres. La lanceuse américaine se présentait à Eugene en position de prétendante N.1 à l'or en tant que meilleure performeuse mondiale de l'année avec 71,46 m. Feng n'avait jamais été médaillée mondiale ou olympique jusque-là.

Un 3.000m steeple trop rapide pour Finot, 10e

La Kazakhe Norah Jeruto a remporté le titre de championne du monde du 3.000m steeple. Kényane d'origine autorisée à courir pour le Kazakhstan depuis le début d'année, Jeruto (26 ans) a devancé les Ethiopiennes Werkuha Getachew et Mekides Abebe, la Française Alice Finot terminant 10e pour sa première finale internationale. Distancée par les meilleures dès le début de course, Finot a terminé en 9’21’’40, à quelques secondes de son record de France établi en séries (9’14’’34).

"C'est parti très vite et trop vite pour moi pour le niveau que j'ai aujourd'hui, a-t-elle confié à l’issue de la course. Je n'avais pas ma place dans le peloton de tête. Là où j'étais c'était ma place, les filles étaient excitées aujourd'hui, je me suis retrouvée un peu seule et l'effort est beaucoup plus dur. Si la cadence est trop importante je sais ce que ça implique sur le franchissement d'obstacle. J’ai accéléré à la fin mais je fais un beau soleil sur la dernière haie. Je n'avais pas mal mais je vais devoir faire un bilan à froid pour voir ce que j'ai et si je peux continuer ma préparation pour les Europe. Je vise un podium là-bas. Une de mes rivales a fait un très bon temps aujourd'hui donc ça me motive à travailler fort pour me batailler avec elle."

Deux Français en finale du 800m

Les demi-fondeurs français Gabriel Tual et Benjamin Robert se sont qualifiés pour les demi-finales du 800m. Tual s'est qualifié en se classant deuxième de sa série en 1’46’’34. Robert, quatrième de sa série en 1’45’’94, a lui obtenu un billet pour le tour suivant sur le fil, comme sixième et dernier repêché au temps après la disqualification de deux concurrents. "La chatte, il n'y pas d'autres mots, a lâché ce dernier en zone mixte. C'est pas mérité. Il y a quand même deux disqualifiés, il faudra profiter de cette chance. Il n' y aura rien à perdre. La chatte, la chatte, la chatte! Je n'ai pas été bon quand même donc il faudra montrer un autre état d'esprit. Je crois au signe du destin. En 2016, Clayton Murphy fait bronze aux Jeux dans ces conditions j'espère que ca va faire pareil."

Les trois premiers de chacune des six séries, plus les six meilleurs chronos suivants, se qualifiaient pour les demi-finales programmées jeudi soir (04h00 dans la nuit de jeudi à vendredi heure française). La finale est prévue samedi soir.

Van Niekerk de retour en finale du 400m

Le Sud-Africain Wayde Van Niekerk, recordman du monde, s'est qualifié pour sa première finale internationale depuis 2017 en terminant 2e de sa demi-finale du 400 m des Mondiaux d'athlétisme de Eugene (Oregon) mercredi. Le recordman du monde de la distance (43 sec 03 en 2016), champion olympique en 2016 à Rio et double champion du monde (2015 et 2017), s'était grièvement blessé à un genou il y a cinq ans. En terminant 2e de sa demi-finale en 44 sec 75, derrière l'Américain Champion Allison, l'ex-petit prince de l'athlétisme retrouve enfin les sommets.

En finale vendredi, il aura fort à faire notamment face à l'Américain Michael Norman, meilleur temps des demies (44.30) et face au Grenadien Kirani James, triple médaillé olympique sur le tour de piste. Le champion olympique en titre, le Bahaméen Steven Gardiner, est absent à cause d'une blessure. Sa compatriote double championne olympique Shaunae Miller-Uibo a réussi le meilleur temps des demi-finales femmes en 49 sec 55, et fait figure de favorite pour le titre vendredi.