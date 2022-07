Mondiaux d'athlétisme: pourquoi le Hayward Field est le meilleur stade au monde

Il aura fallu attendre la 18e édition des Mondiaux d’athlétisme pour que la nation majuscule de ce sport reçoive enfin la crème des athlètes chez elle. Les États-Unis représentent 16% des médaillés depuis le début des Mondiaux en 1983 et n’avait jamais accueilli cette compétition. Une anomalie réparée et c’est donc à Eugene, en Oregon, dans le mythique Hayward Field que les yeux de l’athlé mondial seront braqués pendant 10 jours.

Le Hayward Field, plus de cent ans d’histoire, consacré à 100% à l’athlétisme, rénové magnifiquement en 2020. C’est le Maracana de Rio pour les footballeurs, le Budokan de Tokyo pour les judokas, le court central de Roland-Garros pour les tennismen. Un mythe. Ce stade est niché au cœur du campus universitaire de la modeste Eugene, ville de moins de 200.000 habitants au centre de l’Oregon, état de la côte ouest américaine.

Et c’est pourtant la capitale US des pointes, des dossards et désormais des lames de carbone. Les trials, la compétition de sélection des américains aux Jeux olympiques, s’y déroulent depuis près de 30 ans. La légende du demi-fond Steve Prefontaine et son coach Bill Bowerman y ont popularisé la course à pied dans les années 70. Et puis la marque Nike est née à Eugene. Autant de raison d’accorder les Mondiaux à un stade relativement petit, 12.500 places en temps normal, et dont la capacité a été portée à 24.000 pour l’occasion avec des tribunes temporaires.

Un chaud public de connaisseur dans le "berceau de l’athlé moderne"

Pour le directeur de l’équipe de France Romain Barras, venir à Eugene est une chance merveilleuse. "C’est le berceau de l’athlétisme moderne. Avec en plus l’aura des légendes du demi-fond ici, cela va résonner pour les athlètes." Au-delà du passé, les athlètes adorent y venir, pour les installations d’abord. Tout est pensé pour l’athlé, y compris du tartan jusqu’aux toilettes pour ne pas abimer les pointes des chaussures. Mais aussi pour l’ambiance qui y règne.

Pascal Martinot-Lagarde n’est pas revenu depuis la rénovation en 2020 mais s’apprête à prendre une claque. "L’ambiance avant était déjà géniale, donc je pense qu’aujourd’hui, ce sera encore plus grand !" La perchiste Ninon Chapelle n’est venue que quand elle était junior. "Et c’était déjà impressionnant, le stade était blindé. Les gens étaient de vrais supporters, l’ambiance va être folle !"

"La meilleure piste du monde"

Une atmosphère showtime à l’intérieur du stade mais aussi autour. Loin de la désertique Doha en 2019 ou de la confinée Tokyo en 2021, Eugene est un bol d’air frais. Chacun peut se balader dans le campus universitaire des Ducks de l’Oregon et croiser les stars de l’athlétisme. Une sorte de mini village olympique. Et pour terminer un tableau déjà magnifique, la piste du Hayward Field est réputée pour être une des plus rapides.

Pour Sasha Zhoya, pépite de l’athlé français, "c’est la meilleure piste au monde. Ils ont des techniques pour mesurer à quelle vitesse tu pars, à quelle vitesse tu cours… c’est des conditions idéales pour aller très très vite… si on veut des performances, c’est vraiment ici qu’il faut venir." Cocktail idéal pour des Mondiaux d’athlé réussis.