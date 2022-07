Mondiaux d’athlétisme: ses ambitions sur 200m, la menace de suspension... la mise au point de Fall

Sous le coup d'une suspension pour un troisième manquement supposé aux obligations de localisation, le sprinteur français Mouhamadou Fall, 30 ans, sera en lice à partir de lundi sur 200m aux Mondiaux d’athlétisme d’Eugene. Samedi, il s'est exprimé sur cette affaire qui le prive du relais 4x100m et sur ses ambitions.

Mouhamadou Fall, parlons d'abord de votre 200m aux Mondiaux… Vous êtes le seul sprinter français à Eugene, c'est une pression ?

Je représente clairement le sprint français. Ça met une petite pression sur les épaules. Le niveau du 200m est dense et beaucoup sont sur des bases de 19’’60-19’’80. Si je veux être compétitif je dois être à ce niveau-là et donc élever mon niveau. Les indications à l'entraînement sont bonnes donc à moi de le faire. Je veux battre mon record, je le fais à l'entraînement. Il me manque un grain de folie, et prendre des risques.

Vous risquez une suspension de deux ans après deux manquements aux localisations anti dopage et un "no show". Avez-vous fourni des explications à l'AFLD ?

Oui avec mon avocat. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails.

Vous ne serez pas au départ du relais 4x100m…

Clairement ça met un gros coup... Mais en même temps, c'est une décision collégiale entre la Fédération, l'équipe et moi-même. Ce serait super égoïste de dire je peux courir si on risque une disqualification. J'accepte clairement car c'est la bonne décision à prendre mais ça fait mal.

N’avez-vous pas peur que cela brouille votre image ?

Il faut faire avec, cela fait partie du jeu. Je suis sportif de haut niveau et parfois des choses entachent ta carrière. Il faut faire avec car si je bloque là-dessus, ce pourquoi j'ai travaillé, tout peut s'envoler. Heureusement je peux parler avec des anciens de l'équipe de France qui sont aussi passés par des moments difficiles et à qui je peux me confier. Je parle à Pascal Martinot-Lagarde, Kevin Mayer, ça fait du bien d'écouter leurs conseils.