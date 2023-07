Mondiaux de para-athlétisme: Timothée Adolphe en bronze sur le 400m, une deuxième médaille française au goût amer

En terminant à la troisième place de la finale du 400m T11, la catégorie des coureurs non-voyants, Timothée Adolphe a remporté la deuxième médaille française dans ces Mondiaux. Mais il espérait mieux.

Il était au coude-à-coude. Il avait même, avant d’entamer les 100 derniers mètres, quelques centimètres d’avance sur le vainqueur du soir, Felipe de Souza Gomes. Mais c’est finalement à une frustrante troisième place qu’a terminé le Français Timothée Adolphe ce mercredi aux Championnats du monde de para-athlétisme, en finale du 400m T11, catégorie des athlètes en situation de cécité totale.

Champion du monde sur cette distance en 2019, le natif de Versailles rêvait de renouer avec l’or devant son public, au Stade Charléty, mais son chrono de 51.21 n’a finalement pas suffi. "On venait défendre un titre à domicile, on voulait offrir autre chose au public. C’est une médaille d'or que l'on vient défendre… et on repart avec le bronze, donc il y a de la déception", a-t-il réagi à chaud après sa course.

Comment sont sélectionnés les athlètes pour les JO ? 13:16

"On ne va pas cracher dessus"

Pourtant, Timothée Adolphe a bien permis à la France de glaner sa deuxième médaille dans ces Mondiaux de para-athlétisme, après celle remportée par Manon Genest en saut en longueur T37. "Ça reste une médaille mondiale donc on ne va pas cracher dessus, et peut-être qu'à froid on l'appréciera un peu plus que maintenant, mais ce n'est pas ce qu'on était venu chercher", a assuré le médaillé de bronze.

Avec son guide Jeffrey Lami, qui court à ses côtés durant les courses, la star du para-athlétisme tricolore était pourtant bien lancé, mais a craqué dans le sprint final "Il m’a peut-être manqué 40 mètres", a-t-il estimé.

Deux Français, deux déçus

"On espérait offrir un meilleur spectacle à la maison, devant nos familles à Paris, devant nos proches, nos partenaires et tous ceux qui sont venus nous encourager", a glissé Jeffrey Lami, avant de continuer: "Émotionnellement c’était quelque chose de fort, et c’est normal que la déception soit grande quand on passe la ligne et qu’on se rend compte qu’on n’a pas réussi à atteindre nos objectifs".

Dans cette finale, les deux Français en lice ont donc respectivement terminé à la troisième et la quatrième place, sur quatre finalistes. Trésor Makunda, l’autre tricolore, a quant à lui terminé sa course en 52.38, à plus de deux secondes du vainqueur brésilien Felipe de Souza Gomes (51.00).