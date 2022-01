Présidentielle: Jadot promet l'accès à une heure de sport par jour aux jeunes

Candidat à la présidence de la République avec Europe Ecologie-Les Verts (EELV), l'écologiste Yannick Jadot veut que les jeunes aient davantage accès à la pratique du sport au quotidien.

Le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot a promis l'accès à une heure de sport par jour pour les jeunes et une demi-heure pour les adultes, vendredi lors d'un déplacement dans un club de Colombes (Hauts-de-Seine). L'eurodéputé s'est rendu dans un club de football à cinq en salles de l'association "Les Petits pains futsal", qui oeuvre à la réinsertion de jeunes et moins jeunes par le sport. "Le sport et la culture sont au coeur de notre projet", a déclaré à la presse Yannick Jadot, qui présentera son programme samedi 29 janvier à Lyon. "La santé ce n'est pas juste se vacciner contre le Covid, mais aussi que tout le monde puisse accéder au sport", a-t-il argué. S'il est élu, "chaque élève pourra accéder à une heure de sport par jour, une demi-heure pour les adultes".

Il veut une "fête nationale annuelle du sport"

Pour les premiers, il veut "renforcer l'Education physique et sportive" à l'école, selon lui "délaissée" par le ministre Jean-Michel Blanquer. Il compte investir "dans plus d'infrastructures et former des bataillons d'éducateurs sportifs, favoriser l'accès aux licences sportives", ou encore créer une "fête nationale annuelle du sport au printemps, à l'image de la fête de la musique".

Un budget à 3 milliards d'euros

Au total, il veut porter le budget du sport à trois milliards d'euros d'ici 2025, contre environ un milliard actuellement. Pour les adultes, la demi-heure d'accès au sport sera favorisée par "l'installation d'équipements sportifs dans les entreprises", possible à la faveur du "réaménagement des bureaux" sous l'impulsion du télétravail pendant la pandémie, a indiqué Yannick Jadot.