OL-ASSE, les compos: Mendes en défense côté lyonnais, Sako sur le banc

Face à la cascade de forfaits en défense, Peter Bosz a décidé de positionner Thiago Mendes dans l'axe de sa défense à trois ce vendredi pour le derby OL-ASSE. Côté stéphanois, Bernardoni et Nordin sont titulaires, alors que Bakary Sako débute sur le banc.

Peter Bosz reste fidèle à sa défense à trois pour le derby entre l'OL et Saint-Etienne ce vendredi, en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Malgré les absences de Boateng (suspendu), Diomandé et Denayer (blessés), le coach de l'OL a décidé de replacer Thiago Mendes dans l'axe de la défense, aux côtés de Damien Da Silva et Castello Lukeba. Emerson étant toujours positif au Covid, Henrique enchaîne une deuxième titularisation consécutive.

Au milieu, pas de surprises puisque le duo Caqueret-Guimaraes sera devant la défense, tandis qu'Aouar et Paqueta seront en soutien de Moussa Dembélé.

La compo de l'OL

Lopes - Da Silva, Th. Mendes, Lukeba - Dubois, Caqueret, Guimaraes, Henrique - Aouar, Paqueta - Dembélé.

Les remplaçants

Pollersbeck, Gusto, Lomami, Keita, Shaqiri, B. Barcola, Cherki, Kadewere.

Nordin et Aouchiche sur les ailes

Du côté des Verts, Pascal Dupraz a décidé d'opter pour un 5-4-1, avec Gabriel Silva et Yvan Maçon en latéraux. Sur les ailes, Arnaud Nordin et Adil Aouchiche sont alignés, alors que Bakary Sako débutera sur le banc. Pour rappel, l'ASSE est privé de Bouanga, Khazri, Moukoudi, Neyou, Sow (CAN), Boudebouz, Trauco (Covid), Gnagnon, Hamouma (reprise) et Mangala, qui n'est pas qualifié.

La compo de Saint-Etienne

Bernardoni - Maçon, Bakayoko, Kolodziejczak, Nadé, Silva - Gourna-Douath, Camara, Youssouf, Aouchiche - Nordin.

Les remplaçants

Green, Dieye, Diousse, Sako, Krasso, Llort, Moueffek, Mouton, Thioub.