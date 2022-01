Le sport face au Covid en direct: pour Castaner, Djokovic n'a "pas vocation à jouer à Roland-Garros"

La propagation du variant Omicron rend de plus en plus incertain le déroulement de nombreux événements sportifs, en France et dans le reste du monde. Et l'instauration du pass vaccinal pourrait également perturber les sportifs. Retrouvez toutes les infos liées au Covid-19 en direct sur RMC Sport.

Pour Castaner, "Djokovic n'a pas vocation à jouer à Roland-Garros" Député LaREM des Alpes de-Haute-Provence, Christophe Castaner était invité de Bourdin Direct lundi sur BFMTV. L'ex-membre du gouvernement Macron s'est exprimé sur le pass vaccinal qui a été adopté et ses conséquences sur le monde sportif. Et notamment sur la participation de Novak Djokovic à Roland-Garros alors que le Serbe, non-vacciné, n'a pas été autorisé à défendre son titre à l'Open d'Australie : "Mr Djokovic n'a pas vocation à jouer s'il ne respecte pas une règle qui s'applique aux spectateurs, aux ramasseurs de balles, aux professionnels qui vont travailler et tenir une boutique à Roland-Garros", a-t-il clarifié sur l'antenne de BFMTV. "Il n'est pas question que pour des grands sportifs, on déroge à la règle. La règle s'applique à tous."