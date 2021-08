Usain Bolt pas contre faire une course contre un receveur NFL. En jeu, une de ses médailles d'or

Octuple champion olympique, le légendaire Usain Bolt se fait régulièrement défier à la course par Tyreek Hill, vainqueur du Super Bowl en 2020 avec les Kansas City Chiefs (NFL). Et la dernière idée lancée par un journaliste pour une confrontation entre les deux lui plaît bien.

Un receveur NFL peut-il battre le meilleur sprinteur de l’histoire sur une course ? Si la question peut faire sourire, Tyreek Hill la prend très au sérieux. Champion de NFL avec les Kansas City Chiefs en 2020, l’Américain qui a pratiqué le sprint dans le passé profite régulièrement de son espace médiatique pour titiller un certain Usain Bolt sur ce thème.

S’il a déjà concédé que ses chances étaient inexistantes ou presque sur 100 mètres, distance où "la Foudre" jamaïcain a remporté trois fois l’or olympique, Hill pense toutefois qu’il gagnerait un défi sur 40 yards (36,5 mètres), distance emblématique car utilisée pour tester les qualités athlétiques des futurs nouveaux joueurs de la grande ligue de football américain lors du Scouting Combine. Et sur laquelle Bolt avait claqué un 4’’22 lors du week-end du Super Bowl 2019, record du Combine égalé alors qu’il était en pantalon de survêtement avec des baskets pas les mieux adaptées.

"Ce serait énorme"

Le journaliste Dan Patrick, qui recevait l’ancien sprinteur ce jeudi dans son émission The Dan Patrick Show, a donc proposé de couper la poire en deux : une course sur 70 yards (64 mètres) lors du week-end du prochain Super Bowl – si les Chiefs ne sont pas qualifiés, bien sûr – ou la semaine suivante. Avec des enjeux énormes, à savoir une des huit médailles d’or de Bolt contre la bague de champion NFL de Hill (qui n’en a qu’une seule, lui). L’idée est folle. Mais elle plaît à l’ami Usain.

"Ce serait énorme! Je ne pense pas qu’il relèverait un tel défi, a-t-il réagi. Il parle beaucoup mais on verra bien. On devrait vraiment réfléchir à celui-là." Et même les autres défis lancés par Hill, qui a répondu à sa déclaration par un "Que quelqu'un lui donne de l'attention"' balancé sur Twitter, l’intéressent. "J’y ai pensé et je me suis demandé si je devais le faire. Je lui ai envoyé un message pour lui dire: 'Si tu continues de parler, peut-être que je vais me présenter à ton défi'. Mais je ne pense même pas qu’il puisse me battre sur 40 mètres."

Ce qui n’empêche pas le Jamaïcain de penser qu’il aurait de son côté fait un très bon… receveur en NFL. "Je pense que je serais bon. J’ai des bonnes mains car j’ai beaucoup joué au cricket, j’ai de la vitesse. Il faudrait juste apprendre à courir l’itinéraire prévu par la stratégie… Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Je suis grand, je suis fort, je suis solide donc je pense que je pourrais gérer le côté physique avec les coups qu’on peut prendre." Bolt et Hill n’ont sans doute pas fini de se titiller. Et quelque chose nous dit qu’une télévision américaine pourrait bien tenter de monter ce choc qui ferait beaucoup parler.