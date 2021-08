JO 2021: l'émotion de l'Italien Lamont Marcell Jacobs, qui succède à Usain Bolt

Champion olympique du 100m, Lamont Marcell Jacobs a déjoué tous les pronostics pour s'imposer sur la piste de Tokyo ce dimanche aux JO 2021 et succéder à Usain Bolt.

Personne ne l'attendait, même pas lui-même. Vainqueur du 100m lors des Jeux olympiques 2021 ce dimanche, Lamont Marcell Jacobs a remporté la plus belle course de sa carrière (9"80) en améliorant le record d'Europe, qu'il avait effacé en demi-finale. Une performance stratosphérique qu'il a du mal à réaliser.

"C'est un rêve, c'est incroyable. Je n'arrive pas à imaginer, je n'ai pas de mots pour décrire ce moment. Quand mes jambes sont sorties des starting-blocks, je me suis dit "tu peux le faire" et je l'ai fait", a souligné le sprinteur italien après la course.

Le modèle Usain Bolt

Lamont Marcell Jacobs succède donc à Usain Bolt, triple champion olympique en 2008, 2012 et 2016. Un honneur pour le principal intéressé. "C'est incroyable de succéder à Usain Bolt. J'avais regardé ses courses et je me disais "Whaou!" Je n'ai pas beaucoup dormi et je ne dormirai sûrement pas cette nuit. Je pense que j'aurai besoin de cinq ou six jours pour réaliser mais je suis très heureux. Je vais profiter et me plonger sur le relais 4x100m avec mes coéquipiers."

L'Italien envoie un signe fort au sprint mondial, notamment aux Américains Fred Kerley (médaillé d'argent) et Trayvon Bromell, éliminé en demi-finale, et détenteur de la meilleure performance de l'année (9"77). Les Jeux olympiques ne sont pas pour autant terminés pour le recordman d'Europe, qui se prépare pour le relais 4x100 masculin, dont les séries débutent ce jeudi (4h30), avant une éventuelle finale vendredi, pour pourquoi pas entrer un peu plus dans l'histoire des JO.