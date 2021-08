JO 2021 (athlé): Warholm est-il déjà l’égal de Bolt?

Karsten Warholm a décroché mardi la médaille d’or du 400m haies des Jeux olympiques 2021. L’athlète norvégien a aussi pulvérisé le record du monde de l’épreuve et pourrait bien devenir la nouvelle star de l’athlétisme après Usain Bolt.

Phénoménal! Deux jours après avoir vu la sensation Jacobs griller tous les favoris sur le 100m, les JO de Tokyo ont assisté à la consécration d’un immense champion. Médaillé d’or du 400m haies devant l’Américain Rai Benjamin, Karsten Warholm a pulvérisé le record du monde de la spécialité. En l’espace d’un mois, le Norvégien a fracassé la barrière du temps.

Début juillet, l’athlète de 25 ans avait déjà fait tomber la marque réalisée aux JO de Barcelone en 1992 par Kevin Young (46''78) en l’améliorant de huit centièmes (46''70). Sur la piste olympique de Tokyo, Karsten Warholm a cette fois pulvérisé son propre record de sept dixièmes.

Sept dixièmes et un chrono fou (45''94) lui permettant de voler la vedette à toutes les autres stars de l’athlétisme et même de prétendre à courir dans les pas d’un certain Usain Bolt.

Benjamin: "Même les 9 sec 5 de Bolt ne peuvent rivaliser"

Deuxième derrière le Norvégien, Rai Benjamin a lui-même lancé l’idée que son rival avait réalisé la plus grande performance de l’histoire de l’athlétisme, dépassant même l’intouchable record du 100m détenu par Usain Bolt en 9''58. Selon l’Américain, la qualité et le niveau de l’opposition sur le 400m haies de Tokyo ont donné encore plus de valeur à la performance réalisée par Karsten Warholm.

"Cela a été la plus grande course de l'histoire des Jeux olympiques, a lâché le vice-champion olympique américain du 400m haies. Je vais mettre du temps à tout digérer. Mais je suis très heureux d'avoir fait partie de l'histoire ainsi. Je pense que même les 9 sec 5 de Bolt ne peuvent rivaliser. On a trois gars plus rapides que l'ancien record du monde. […] Warholm est incroyable. Je ne dois pas être trop déçu. Bien sûr qu'en tant que compétiteur cela fait très mal, mais c'est tout simplement la nature du sport."

Warholm refuse la comparaison avec Bolt

Orphelin de "La Foudre", l’athlétisme mondial se cherche une nouvelle tête d’affiche. Si les sprinteuses jamaïcaines et notamment Elaine Thompson-Herah peuvent y prétendre, Karsten Warholm semble avoir éteint toute concurrence avec sa performance des Jeux olympiques nippons. Mais le principal intéressé ne veut pas en entendre parler même s’il en tire une certaine fierté.

"C’est difficile de dire si c’est la plus belle course de l’histoire, a réagi le champion olympique norvégien au micro de RMC Sport. Pour moi, oui je le pense mais c’est mais je ne suis pas celui qui doit juger."

Le Norvégien Karsten Warholm après sa victoire sur le 400 m haies en battant le record du monde, le 3 août 2021 lors des Jeux olympiques de Tokyo © Jewel SAMAD © 2019 AFP

Et de lancer à destination de ceux qui font de lui l’héritier de la star caribéenne: "Je ne pense pas qu’il y ait un jour un nouvel Usain Bolt, a clairement indiqué la star mondiale de l’athlétisme. C’est un personnage vraiment très spécial. Vous savez, c’est ma première médaille d’or. Lui en a huit ou neuf. Je ne suis même pas proche de lui mais je suis déjà très heureux de faire partie de la discussion. J’ai un immense respect pour Usain."

Un chrono qui interroge déjà

Si les records sont faits pour être battus, en particulier en athlétisme, le temps canon de Karsten Warholm suscite déjà quelques interrogations. Après 29 ans d’attente, le Norvégien a fait voler en éclat le chrono de Kevin Young à deux reprises en à peine plus d’un mois. Et forcément cela fait réagir.

Notamment dans le clan tricolore où Kevin Mayer y est allé d’un message interrogateur sur les réseaux sociaux. "J’arrive pas y croire… vraiment", a lancé le recordman du monde décathlon. Avec son chrono du jour, Karsten Warholm aurait été sacré champion de France… du 400m le 27 juin dernier à Angers. Gilles Biron avait alors été sacré en 45''99.

Et c’est peut-être là, en plus du nombre de titre et de la longévité du Jamaïcain, que réside la grande différence. La domination d’Usain Bolt sur le sprint était telle, et depuis les catégories de jeunes, qu’elle n’a que rarement fait l’objet de suspicion.

Karsten Warholm, lui, fait déjà face aux doutes. Au Norvégien de les balayer. Cela tombe bien, le champion olympique du 400m haies a déjà donné rendez-vous à Paris en 2024. Peut-être d’ici-là, la comparaison avec Usain Bolt aura lieu d’être.