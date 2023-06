24 Heures du Mans: Ferrari remporte l'édition du centenaire pour son grand retour

Pour le grand retour de la firme italienne dans la catégorie reine aux 24 Heures du Mans, la Ferrari n°51 a remporté ce dimanche l'édition du centenaire de la mythique course d'endurance, devant la Toyota n°8.

Le cheval cabré ne s'était plus montré depuis 1973. Mais il a signé un retour triomphal. Cinquante ans après sa dernière participation aux 24 Heures du Mans dans la catégorie reine, cinquante-huit ans après sa dernière victoire, Ferrari, avec la voiture numéro 51 du trio Pier Guidi-Calado-Giovinazzi, a remporté ce dimanche l'édition du centenaire de la mythique course d'endurance, devant la Toyota n°8 victorieuse l'an dernier. Et ce au terme d'une superbe bataille puisque moins de deux minutes séparent les deux monoplaces. La Cadillac n°2 complète le podium.

Dans la catégorie LMP2, la n°34 d'Inter Europol Competition (Smiechowski-Costa-Scherrer) l'a emporté, avec 21 secondes d'avance sur la n°41 du Team WRT. En GTE Am, la victoire est revenue à la Corvette n°33 (Catsburg-Keating-Varrone) devant l'Aston Martin n°25 d'ORT By TF.

Une erreur pour Toyota dans les toutes dernières heures

A moins de deux heures de l'arrivée, les deux prototypes étaient distancés de moins de 30 secondes quand le pilote de la n°8, Ryo Hirakawa, alors deuxième, a raté son freinage avant de venir percuter une barrière dans le virage d'Arnage. Si la Toyota GR010-Hybrid a pu repartir, le pilote japonais a dû repasser dans les stands pour changer de capot, laissant le champ libre à la Scuderia pour venir signer au Mans sa première victoire depuis 1965.



L'autre Ferrari engagée en catégorie reine des Hypercars, la n°50, partie en pole position, a souffert d'une avarie durant la nuit. Elle termine 5e. La Toyota n°7, victorieuse en 2021, a abandonné, victime d'un accrochage juste après minuit.

Cette année, l'écurie italienne mais aussi Porsche, Cadillac et Peugeot ont fait leur retour en catégorie reine au Mans, offrant une course palpitante, avec de nombreux changements de leaders au rythme des arrêts aux stands, des dépassements téméraires et des avaries durant la course.