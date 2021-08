24 Heures du Mans: grosse frayeur à l'arrivée, une voiture évite de peu un membre de l'organisation

Une voiture de la catégorie LMP2 a été toute proche de heurter l'homme qui agite la drapeau à damier sur la ligne d'arrivée. Le membre de l'organisation a eu un sacré réflexe pour éviter le bolide lancé à vive allure.

On a frôlé le pire à l'arrivée des 24 Heures du Mans. Ce dimanche, alors que les deux Toyota N°7 et N°8 venaient de franchir la ligne d'arrivée, les télespectateurs les plus attentifs ont eu une belle frayeur en voyant qu'un terrible choc entre une voiture de la catégorie LMP2 et l'homme qui agite le drapeau à damier a été évité de peu.

Le bolide, qui appartient à la catégorie juste en-dessous de la catégorie reine, a déboulé à vive allure à hauteur de la ligne d'arrivée. Et pour cause: tandis que les Toyota de devant - dont les positions étaient figées - avaient avaient quelque peu levé le pied, deux LMP2 se tiraient encore la bourre pour tenter d'inverser leur position.

Le gros coup de volant de la LMP2

L'une d'entre elle a donc été obligée de donner un gros coup de volant pour éviter le drame. A noter aussi le joli réflexe du membre de l'organisation de la mythique course d'endurance, qui nous gratifie d'une sacrée esquive afin d'éviter la collision.

Sur le même sujet 24 Heures du Mans: quatrième succès de suite pour Toyota, la N°7 triomphe

Sur la piste, Toyota a donc remporté l'épreuve pour la quatrième année d'affilée grâce à la Toyota N°7 du Britannique Mike Conway, du Japonais Kamui Kobayashi et de l'Argentin José Maria Lopez. Le constructeur japonais réalise même le doublé en plaçant sa N°8 à la deuxième place, tandis que la N°36 d'Alpine complète le podium.