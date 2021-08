24 Heures du Mans: quatrième succès de suite pour Toyota, la N°7 triomphe

Toyota a remporté ce dimanche la mythique course d'endurance des 24 Heures du Mans pour la quatrième année d'affilée. C'est la Toyota N°7 du Britannique Mike Conway, du Japonais Kamui Kobayashi et de l'Argentin José Maria Lopez qui est (enfin) parvenue à s'imposer dans la Sarthe.

Quatre à la suite pour Toyota aux 24 Heures du Mans. Après ses succès en 2018, 2019 et 2020, l'écurie japonaise s'est une nouvelle fois imposée sur la mythique course d'endurance grâce à sa voiture N°7, pilotée par le Britannique Mike Conway, du Japonais Kamui Kobayashi et de l'Argentin José Maria Lopez.

Toyota réalise même un doublé puisque la N°8 Suisse Sébastien Buemi, du Japonais Kazuki Nakajima et du Néo-Zélandais Brendon Hartley décroche la seconde place. Le trio, triple tenant du titre, abandonne donc sa couronne, notamment après avoir vécu un début de course compliqué, samedi.

Tête à queue pour la N°8 au départ, la N°7 leader de bout en bout

Au départ, la Toyota N°8 a été heurtée par la Glickenhaus N.708, est partie en tête à queue puis a été contrainte de s'arrêter pour réinitialiser ses systèmes. S'il lui a fallu seize tours pour retrouver la deuxième position qu'elle avait sur la grille, elle n'a jamais réussi à faire son retard sur la N°7, leader de bout en bout.

Pourtant, les dernières 24 heures n'ont pas été un long fleuve tranquille pour la N°7. Mais, ni la pluie, ni une crevaison lente dans les premières heures, ni un tout droit dans la nuit et des problèmes de ravitaillement dans la matinée dimanche ne l'ont empêché d'aller décrocher un titre qui lui avait échappé de peu en 2017, 2019 et 2020.

Alpine sur le podium

Principal outsider derrière Toyota, Alpine n'a jamais réussi à bouleverser la hiérarchie. Mais la N.36 du Brésilien André Négrao et des Français Nicolas Lapierre et Matthieu Vaxiviere décroche tout de même un joli poidum après avoir bataillé tout la matinée de dimanche contre la Glickenhaus N.708 afin de conserver sa troisième place.

Dans le contexte de crise sanitaire, cette édition se tenait fin août plutôt que mi-juin afin d'accueillir 50 000 spectateurs (20% du nombre habituel), après un huis clos en 2020. A noter également que cette édition était marquée par l'apparition des Hypercars en tant que catégorie reine de la mythique course d'endurance.