Formule 1 : Ocon prolonge l'aventure avec Alpine

Chez Alpine depuis le début de la saison 2020, Esteban Ocon a officiellement prolongé pour trois saisons supplémentaires, le liant jusqu'en 2024 à l'écurie à l'étoile.

Esteban Ocon va continuer l'aventure avec Alpine. Pressentie ces dernières heures, la prolongation du pilote normand avec l'écurie appartenant à Renault est désormais officielle. Le pilote de 24 ans a rempilé pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2024.

"Je suis ravi de continuer avec l'équipe au-delà de cette année et c'est fantastique d'assurer mon avenir avec Alpine. Nous avons bien progressé ensemble depuis que j'ai rejoint l'écurie et j'ai l'intention de poursuivre cette aventure. De grands défis nous attendent, notamment avec la nouvelle réglementation en 2022. Je suis sûr que nous pouvons atteindre nos objectifs en travaillant dur ensemble", s'est réjouit le pilote français après l'annonce de sa prolongation.

Après une année hors de la F1 en 2019, Ocon avait rejoint Renault en 2020 et son contrat expirait à la fin de la saison 2021. Avec cet accord de trois ans supplémentaires, Ocon poursuivra l'aventure avec l'Espagnol, Fernando Alonso, comme coéquipier, au moins jusqu'en 2022.

Un début de saison encourageant

Cette prolongation vient récompenser les signes encourageants envoyés par Esteban Ocon lors de cette première partie de saison où il domine son coéquipier Fernando Alonso, double Champion du monde.

Sur sa bonne dynamique enclenchée l'année dernière, le pilote Français va donc continuer son ascencion avec l'écurie tricolore. Une nouvelle qui enchante Laurent Rossi, PDG d'Alpine.

"Nous sommes extrêmement fiers de conserver Esteban au sein de la famille Alpine. Depuis son retour dans l’équipe en 2020, Esteban a gagné en confiance et en stature pour obtenir régulièrement de bons résultats et contribuer au développement de la voiture avec l’écurie. Malgré son jeune âge, il est très expérimenté en Formule 1 et sur une trajectoire positive de par sa maturité et son talent au volant. Il est un atout majeur dans nos rangs aujourd’hui, mais aussi pour l’avenir au moment de relever le défi de la nouvelle réglementation. Nous avons toute confiance en Esteban pour mener l’équipe et la marque au niveau supérieur et atteindre ses objectifs à long terme."