24 Heures du Mans: Toyota s'offre un cinquième sacre consécutif et même un doublé

Vainqueur à chaque édition depuis 2018, Toyota a encore triomphé ce dimanche aux 24 Heures du Mans, en plaçant ses deux hypercars aux deux premières places. Mais c'est la voiture numéro 8 de Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa qui s'est imposée devant la numéro 7.

C'est une domination sans partage. Un règne. Une nouvelle démonstration de force. Comme en 2018, 2019, 2020 et 2021, Toyota a remporté ce dimanche l'édition 2022 des 24 Heures du Mans dans la catégorie reine (Hypercar) grâce à la voiture numéro 8 de Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa, qui n'a eu comme seule rivale... que la Toyota numéro 7, finalement deuxième.

Derrière ce doublé du constructeur japonais, l'écurie américaine Glickenhaus Racing a pris les 3e et 4e places - devant l'Alpine - sans jamais espérer mieux, puisque ses deux bolides terminent respectivement à 5 et 10 tours de la Toyota numéro 8.

La gagne s'est jouée dimanche matin

Dès le départ dans la Sarthe samedi après-midi, et jusqu'à dimanche, les Toyota ont pris l'ascendant et fait course en tête, en se disputant régulièrement la première place. Avant la bascule au petit matin. José Maria Lopez, alors leader au volant de la numéro 7, a soudainement ralenti et s'est arrêté. Il est ensuite reparti jusqu'à son stand où les mécaniciens sont restés immobiles pendant de longues secondes devant la voiture, qui a dû être relancée électroniquement pour pouvoir poursuivre la course.

De quoi permettre à la numéro 8 de reprendre les commandes et même un tour d'avance. Un petit matelas que Hartley et Buemi - tous deux anciens de la F1 chez Toro Rosso - ont géré jusqu'à la fin, pour s'adjuger la gagne. Le pilote suisse, à titre personnel, s'offre un quatrième titre au Mans, et rejoint ainsi des grands noms de l'épreuve comme Henri Pescarolo, Olivier Gendebien ou Yannick Delmas dans les années 90.

Dans les autres catégories, la Jota 38 (Gonzalez, Felix Da Costa, Stevens) l'a emporté en LM P2, la Porsche 91 (Bruni, Lietz, Makowiecki) a gagné en GTE Pro, et la TF Sport 33 (une Aston Martin de Keating, Chaves et Sorensen) s'est imposée en GTE Am.

Les résultats des 24 Heures du Mans 2022

Hypercar:

1. Toyota Gazoo Racing #8

2. Toyota Gazoo Racing #7

3. Glickenhaus Racing #709

LM P2:

1. Jota #38

2. Prema Orlen Team #9

3. Jota #28

LM GTE Pro:

1. Porsche GT Team #91

2. AF Corse #51

3. AF Corse #52

LM GTE Am:

1. TF Sport #33

2. Weathertech Racing #79

3. Northwest AMR #98