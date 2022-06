24 Heures du Mans: un pilote de 62 ans exclu à la veille du départ pour une série d'accidents

Philippe Cimadomo (62 ans), qui devait initialement être l'un des pilotes de l'équipe TDS Racing x Vaillante N.13 sur les 24 Heures du Mans, ne sera finalement pas au départ. La direction de course l'a écarté après une serie d'accidents. Sa condition physique est également pointée du doigt par les commissaires de course.

Les commissaires de course des 24 Heures du Mans ont exclu un pilote de 62 ans, Philippe Cimadomo, après une succession d'accidents pendant les essais, ont annoncé vendredi les organisateurs, à la veille de la course. Membre de l'équipage de la TDS Racing x Vaillante N.13, Cimadomo, qui n'a que très peu d'expérience en course, a subi une sortie de piste spectaculaire, provoqué un accident et failli en provoquer un autre.



Sa conduite "ne remplit pas les critères requis pour participer en sécurité au reste de la compétition", ont estimé les commissaires pour expliquer leur décision rare. "C'est un très bon pilote mais il faut qu'il travaille encore", a estimé Pierre Fillon, président de l'Automobile club de l'ouest (ACO), organisateur de la course, interrogé par l'AFP. "Il n'y a pas d'âge limite pour faire Le Mans, après évidemment il faut une condition physique compatible avec la course. C'est une course extrêmement exigeante, extrêmement difficile, avec des voitures qui ont des vitesses différentes entre les 'proto' et les GT, donc c'est la sécurité avant tout", a-t-il ajouté.

Nyck de Vries le remplace au pied levé

Si Philippe Cimadomo voit son rêve de disputer Le Mans s'éloigner, son équipe ne va pas forcément perdre au change, puisqu'il sera remplacé au pied levé par le Néerlandais Nyck de Vries, 27 ans, pilote de réserve de Toyota qui a déjà couru trois fois au Mans et brillé en Formule 2 et Formule E ces dernières années.



La 90e édition des 24 Heures du Mans débutera samedi à 16h00 sur le circuit de la Sarthe.