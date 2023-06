24h du Mans: Valentin Rossi, LeBron James... le grand show pour le centenaire de la course

Cette 91e édition marque le centenaire des mythiques 24h du Mans. Pour l’occasion, les organisateurs ont prévu un programme riche, des invités prestigieux et de nombreuses animations pour une foule de spectateurs jamais vue dans l’histoire.

Le week-end sera show. A l’occasion de cette édition 2023, la mythique course des 24h du Mans fête son centenaire. Les organisateurs ont bien sûr tenu à marquer le coup. "Assister aux cent ans d’un tel mythe est une chance dans une vie. Peu d’évènements affichent une telle longévité et peuvent se vanter d’avoir, pour l’occasion, ce qui s’annonce comme l’une des plus grandes éditions de l’histoire sur le plan sportif", note Pierre Fillon, le président de l’Automobile Club de l’Ouest, qui gère l’événement.

"Succès historique de la billetterie"

Les fans d’endurance ont d’ailleurs répondu présent puisqu’un record d’affluence sera battu. "Pour la première fois de leur histoire, les 24 heures du Mans se dérouleront à guichets fermés, avec une fréquentation record, estimée à près de 300.000 spectateurs sur l'ensemble de la grande semaine de l'épreuve", se réjouit l’organisation. Et les fans ont de quoi s’occuper… L’animation majeure autour de la course est La Grande Exposition du Centenaire des 24h du Mans. Une exposition "unique au monde", au sein du Musée des 24h du Mans, regroupant 86 voitures authentiques : 65 gagnantes et 21 voitures marquantes de l’histoire des 24 heures.

Le Mans sera également envahi, comme ces dernières années, le vendredi après-midi à partir de 14h pour la célèbre parade des pilotes. Pour ce centenaire, ils défileront à bord de véhicules historiques. Le même jour, sur la piste, une grande vente aux enchères est prévue. Vingt-et-une voitures authentiques ayant disputé les 24 heures du Mans seront notamment mises en vente. Il y aura ensuite "une cérémonie officielle" qui se déroulera sur la ligne droite des stands à partir de 19 heures. La famille des 24 heures sera mise à l'honneur en présence de légendes de la course avec le passage de la patrouille de France, avant un "un show nocturne époustouflant", avec un spectacle pyrotechnique et 400 drones au menu. Comme lors des autres éditions, les passionnés pourront aussi profiter d’un fan zone ou encore de la grande roue à proximité du circuit.

Valentino Rossi, Bob Sinclar et LeBron James

Cette année, quatre concerts sont au programme. Zazie ouvre le bal mercredi soir, puis le groupe de rock Razorlight se produira le jeudi. Vendredi, le DJ Bob Sinclar sera mis à l’honneur avant que le chanteur Mika ne clôture le bal le samedi soir. Le nonuple champion du monde de moto Valentino Rossi sera aussi présent… sur la piste. L’Italien participe fera partie des 116 pilotes qui participeront aux deux courses de la compétition Road to Le Mans lors de ce centenaire des 24 heures du Mans.

De nombreux invités sont attendus mais le plus connu de tous sera sûrement… LeBron James! Le basketteur américain des Los Angeles Lakers donnera le départ de la course samedi. Passionné et collectionneur de voitures, le quadruple champion NBA succède entre autres à Rafael Nadal (2018), Brad Pitt (2016), Alain Delon (1996), Georges Pompidou (1972) ou encore Steve McQueen (1971). "C'est un honneur pour moi de participer à ce moment historique du sport automobile et de contribuer à la célébration du centenaire de l'un des plus grands événements sportifs au monde. J'ai hâte de donner le départ de cette course emblématique et de voir les pilotes de classe mondiale s'affronter sur le tracé iconique du Mans", dit la star américaine dans le communiqué publié par l’organisation. Une "course du siècle" que les Manceaux (et les autres) pourront suivre sur des écrans géants exceptionnellement installés en centre-ville, place des Jacobins et place de la République.