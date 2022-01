Dakar 2022: Loeb remporte la 7e étape et talonne de nouveau Al-Attiyah

Le pilote français Sébastien Loeb a remporté dimanche sa deuxième victoire d'étape sur le Dakar 2022. Forcé d'attaquer pour refaire son retour sur le leader, Nasser al-Attiyah, le voilà désormais deuxième au général.

Sébastien Loeb ne lâche rien. Au volant de sa Prodrive, le nonuple champion du monde WRC a remporté la 7e étape du Dakar 2022 ce dimanche, sa deuxième victoire d'étape depuis le départ du rallye-raid. Une performance qui lui permet de revenir à la deuxème place au général derrière Nasser al-Attiyah (Toyota).

Sébastien Loeb à la relance avec une deuxième victoire d'étape

Avec son nouveau copilote Fabrice Lurquin, Loeb s'est montré le plus fort sur cette étape de 701 kilomètres, dont plus de 400 entre Ryad et al-Dawadimi. À l'amorce de cette dernière semaine de course, il faudra toutefois un peu de chance au Français pour espérer revenir à hauteur de Nasser al-Attiyah et Mathieu Baumel. Le pilote qatari, deuxième ce dimanche, a cédé un peu plus de cinq minutes à l'équipage tricolore. Mais il en compte encore 45 d'avance, assez pour avoir le temps de voir venir. Yazeed Al-Rahji (Toyota), 5e de la spéciale derrière Stéphane Peterhansel (Audi), est 3e à 53'31''.

"On a fait une super spéciale jusqu'à 50 kilomètres de l'arrivée, on a eu des problèmes moteur, la voiture n'avançait plus, accélèrerait...", raconte Loeb. "On perd gros sur la fin mais on fait quand même le meilleur temps, donc on ne va pas se plaindre. On n'est pas en position de force, il n'y a pas de questions à se poser. Nous n'avons pas de stratégie possible, on fait notre boulot."

Du côté des motos, c'est également un pilote tricolore, Adrien Van Beveren (Yamaha) qui a remporté la 7e étape et pris, par la même occasion, la tête du classement général.